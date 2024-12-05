مدرب الأهلي: مواجهة ميسي؟ كنا نشاهد هؤلاء النجوم والآن ننافسهم.. وهدفنا الوصول لأبعد نقطة

يثق سامي قمصان المدرب العام بالجهاز الفني للنادي الأهلي في قدرات فريقه على تقديم نتائج جيدة في منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة.

وتضم المجموعة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

وقال سامي قمصان المدرب العام للأهلي عبر قناة ناديه: "تنتظرنا مشاركة تاريخية في بطولة تضم أفضل النوادي حول العالم. هذا أكبر رد على كل من تحدث بشكل مغرض وشكك في ما يقدمه الأهلي من نجاحات".

وأضاف "نتمنى أن نكون على قدر المسؤولية ونكتب التاريخ في هذه البطولة. جمهور الأهلي دائما ما يمنحنا الثقة ويجعلنا نطمع في النجاح خلال هذه المحافل"

وأتم "مواجهة ميسي؟ في السابق كنا نشاهد ونتابع لاعبين على المستوى العالمي. اليوم نحن سنواجه هؤلاء النجوم. لدينا الثقة في لاعبينا وقدرتهم على الوصول إلى أبعد نقطة في هذه البطولة".

وستقام البطولة للمرة الأولى في التاريخ بنظام يجمع 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية.