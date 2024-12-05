كأس العالم للأندية - الهلال ضد مدريد والعين والوداد أمام سيتي ويوفي.. مباريات الفرق العربية وطريقها

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن مواجهات نارية ومرتقبة للأندية العربية في النسخة المرتقبة والأولى من نوعها في المسابقة العالمية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وتقام مباراة الافتتاح بكأس العالم للأندية يوم الأحد 15 يونيو المقبل في ميامي بمشاركة فريق إنتر ميامي صاحب الأرض، الذي تحدد رسميا أنه سيلاقي الأهلي في هذه المباراة.

بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

وتشارك 5 أندية عربية في كأس العالم للأندية 2025 وهم: الأهلي المصري - الهلال السعودي - العين الإماراتي - الترجي التونسي - الوداد المغربي.

الأهلي وقع في المجموعة الأولى رفقة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه

وأسفرت القرعة عن صداما عربيا بين الوداد المغربي والعين الإماراتي في المجموعة السابعة إلى جانب مانشستر سيتي ويوفنتوس الإيطالي.

كما تواجد الهلال السعودي في المجموعة الثانية أمام ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

فيما تواجد الترجي التونسي في المجموعة الرابعة رفقة فلامينجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي وكلوب ليون المكسيكي.

الهلال السعودي

جدول مباريات الهلال

الهلال × ريال مدريد

الهلال × ريد بول سالزبورج

الهلال × باتشوكا

العين الإماراتي

العين × يوفنتوس

العين × مانشستر سيتي

العين × الوداد المغربي

الترجي التونسي

الترجي × فلامنجو

الترجي × ليون المكسيكي

الترجي × تشيلسي

الوداد المغربي

الوداد × مانشستر سيتي

الوداد × يوفنتوس

الوداد × العين الإماراتي