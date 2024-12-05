منافس الأهلي - رئيس بالميراس لـ في الجول: مستعدون للقتال.. ولا توجد مباراة سهلة في كأس العالم للأندية

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 23:10

كتب : محمد عبد العظيم

ليلى بيريرا رئيس نادي بالميراس

علقت ليلى بيريرا رئيسة نادي بالميراس على قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت في مدينة ميامي الأمريكية.

وأوقعت القرعة فريق بالميراس في المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي، وإنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي.

وقالت بيريرا في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "شرف كبير لنادي بالميراس أن يكون جزءًا من أهم بطولة للأندية في تاريخ كرة القدم، وأن يكون مرة أخرى من بين أفضل الأندية في العالم".

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وأضافت "يمكن لجماهير بالميراس أن تطمئن إلى أننا نعمل بجد لكي نصبح كفريق أكثر تنافسية ونجاحًا في الموسم المقبل."

وأكملت "في بطولة تجمع بين أنجح الأندية في عالم كرة القدم لا يوجد منافس سهل، سنخوض ثلاث مباريات صعبة للغاية في دور المجموعات".

وأتمت "سنكون مستعدين جيدًا للقتال من أجل التأهل."

وستقام البطولة للمرة الأولى في التاريخ بنظام يجمع 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمثل الأهلي مصر وقارة إفريقيا بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات في آخر أربع سنوات.

وتقام البطولة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

النادي الأهلي الذي تواجد في التصنيف الثالث، تواجد في مجموعة ضمت بالميراس البرازيلي من التصنيف الأول والمتواجد بصفته بطل كوبا ليبرتادورس 2021.

وتقام مباراة الافتتاح بكأس العالم للأندية يوم الأحد 15 يونيو المقبل في ميامي بمشاركة فريق إنتر ميامي صاحب الأرض، الذي تحدد رسميا أنه سيلاقي الأهلي في هذه المباراة.

جدول مباريات الأهلي

الأهلي × إنتر ميامي

15 يونيو - ملعب هارد روك

الأهلي × بالميراس

جاري إعلان الموعد والملعب

الأهلي × بورتو

جاري إعلان الموعد والملعب

تاريخ مواجهات الأهلي وبالميراس

بالميراس البرازيلي هو الوحيد الذي يملك تاريخا مشتركا مع الأهلي، صنع في عامين متتاليين في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها القديم، في نسختي 2021 و2022.

المباراة الأولى كانت مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة 2021 في قطر، وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في المباراة.

أما المواجهة الثانية فوقعت في نصف نهائي 2022 في الإمارات، حيث فاز بالميراس بهدفين دون رد، وحصد الأهلي البرونزية للمرة الثانية على التوالي بعدها بالفوز على الهلال السعودي.

كأس العالم للأندية بالميراس الأهلي إنتر ميامي ميسي
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