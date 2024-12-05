ربيعة: قرعة كأس العالم للأندية مناسبة.. وإنجازاتنا تضعنا تحت ضغط

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 22:29

كتب : FilGoal

الأهلي - العين - رامي ربيعة

علق رامي ربيعة قائد النادي الأهلي على قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت في مدينة ميامي الأمريكية.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي.. طالع القرعة بالكامل بالضغط هنا

وقال ربيعة في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي: "قرعة كأس العالم للأندية مناسبة، بطولة مهمة جدا للنادي الأهلي وحدث عالمي ونسعى لأن نكون فخورين بأنفسنا، وألا نقصر في الملعب".

أخبار متعلقة:
مرتجي: مسؤول فيفا اقترح تعديل موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي نظام البطولة والطريق للنهائي.. كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للأندية قبل الرسمية الأولى أمام الأهلي .. تاريخ مواجهات ميسي ضد المصريين

وأضاف "نسعى في أي بطولة أو مباراة أن نرفع اسم الأهلي عاليا ونلعب بشخصية البطل، سنحاول الوصول لمرحلة جيدة بكأس العالم للأندية"

وأكمل "الجيل الحالي وصل لأرقام وإنجازات لم يصل إليها أحدًا من قبل، مما يضعنا في موضع المسؤولية وتحت الضغط، ولذلك يجب أن نثبت للعالم أن الأهلي يستحق التواجد في المنصات العالمية"

وأتم "مازال لدينا مراحل أخرى قبل كأس العالم للأندية، سنخوض أولا بطولة إفريقيا".

ويتواجد فريق الأهلي في جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى على حساب استاد أبيدجان بنتيجة 4-2.

كأس العالم للأندية رامي ربيعة الأهلي إنتر ميامي
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. ليفربول في كأس الرابطة ونهائي إنتركونتيننتال مؤتمر أنشيلوتي: الانتقاد جزء من طبيعة عملي.. وموقف مبابي أمام باتشوكا فيفا يعلن موعد طرح تذاكر مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 ماركا: مبابي جاهز لمواجهة باتشوكا.. وقرار مشاركته في يد أنشيلوتي في الجول يكشف - موقف الأهلي من تريزيجيه وبونجاح وماريانو وعبد المنعم قبل مونديال الأندية إنتركونتيننتال - عطل فني في طائرة ريال مدريد يؤخر رحلة الملكي إلى قطر كأس إنتركونتيننتال - مبابي ضمن قائمة ريال مدريد لمواجهة باتشوكا في الجول يوضح قواعد قيد اللاعبين في كأس العالم للأندية.. إعارة للبطولة فقط وتسجيل استثنائي
أخر الأخبار
رئيس البنك الأهلي: هذه حقيقة طلب الأهلي ضم ثلاثي الفريق.. ونتمنى مساعدته في المونديال 2 دقيقة | الدوري المصري
طائرة - سيدات الزمالك يخسرن المباراة الثانية في كأس العالم للأندية 15 دقيقة | كرة طائرة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. ليفربول في كأس الرابطة ونهائي إنتركونتيننتال 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - نهاية مهمة حازم إمام مع فريق الزمالك.. واستكمال عمله في الناشئين 10 ساعة | الدوري المصري
نيمار يقترب من العودة لصفوف الهلال 10 ساعة | سعودي في الجول
رباعية بالقدم اليسري.. يوفنتوس يكتسح كالياري ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
وصول شيخ بوزيان إلى مصر للانضمام إلى جهاز جروس في الزمالك 11 ساعة | الدوري المصري
مباراة في إنجلترا تشهد 38 ركلة ترجيح 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية