ربيعة: قرعة كأس العالم للأندية مناسبة.. وإنجازاتنا تضعنا تحت ضغط

علق رامي ربيعة قائد النادي الأهلي على قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت في مدينة ميامي الأمريكية.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي.. طالع القرعة بالكامل بالضغط هنا

وقال ربيعة في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي: "قرعة كأس العالم للأندية مناسبة، بطولة مهمة جدا للنادي الأهلي وحدث عالمي ونسعى لأن نكون فخورين بأنفسنا، وألا نقصر في الملعب".

وأضاف "نسعى في أي بطولة أو مباراة أن نرفع اسم الأهلي عاليا ونلعب بشخصية البطل، سنحاول الوصول لمرحلة جيدة بكأس العالم للأندية"

وأكمل "الجيل الحالي وصل لأرقام وإنجازات لم يصل إليها أحدًا من قبل، مما يضعنا في موضع المسؤولية وتحت الضغط، ولذلك يجب أن نثبت للعالم أن الأهلي يستحق التواجد في المنصات العالمية"

وأتم "مازال لدينا مراحل أخرى قبل كأس العالم للأندية، سنخوض أولا بطولة إفريقيا".

ويتواجد فريق الأهلي في جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى على حساب استاد أبيدجان بنتيجة 4-2.