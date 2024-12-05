مرتجي: مسؤول فيفا اقترح تعديل موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 22:23

كتب : FilGoal

خالد مرتجي - جياني إنفانتينو - فيفا

علق خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي وممثل الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية على نتيجة القرعة.

وأقيمت القرعة في مدينة ميامي، والتي أسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي.

وقال مرتجي في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي: "سكرتير الاتحاد الدولي تحدث معي عن إمكانية تعديل موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي نظرا للحدث الكبير".

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ويلتقي الأهلي أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 15 يونيو.

وأوضح أمين صندوق الأهلي: "سكرتير الاتحاد الدولي اقترح تعديل المباراة لتقام يوم السبت 14 يونيو 2025 الساعة 8 مساءً، بدلا من إقامتها ظهرا يوم الأحد 15 يونيو".

وأتم "ليس هناك قرعة سهلة كأس العالم للأندية يضم 32 فريقا جميعهم أقوياء ومن الطراز العالمي.

ويقام كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

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