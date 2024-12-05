نظام البطولة والطريق للنهائي.. كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للأندية

أقيمت قرعة كأس العالم للأندية 2025 في مدينة ميامي الأمريكية مساء اليوم الخميس.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويقام كأس العالم للأندية لأول مرة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، والتي شهدت أيضا تواجد فريقين عربيين في المجموعة السابعة إلى جانب مانشستر سيتي، فيما يواجه الهلال السعودي فريق ريال مدريد في المجموعة الثامنة.. تعرف على نتائج القرعة كاملة بالضغط هنا

ويخوض كل فريق 3 مباريات في دور المجموعات ليتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الـ16.

وفي حالة تجاوز الأهلي لدور المجموعات وتأهله لدور الـ16 سيتأهل لمواجهة أول أو ثاني المجموعة الثانية التي تضم باريس سان جيرمان الفرنسي - أتليتكو مدريد الإسباني - بوتافوجو البرازيلي - سياتل ساوندرز الأمريكي، ليتواجد إما في المباراة رقم 1 أو رقم 5 في دور الـ16، وفقا للطريق التالي:

دور الـ16

أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية (مباراة 1)

أول المجموعة الثالثة - ثاني المجموعة الرابعة (مباراة 2)

أول المجموعة الخامسة - ثاني المجموعة السادسة (مباراة 3)

أول المجموعة السابعة - ثاني المجموعة الثامنة (مباراة 4)

أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الاولى (مباراة 5)

أول المجموعة الرابعة - ثاني المجموعة الثالثة (مباراة 6)

أول المجموعة السادسة - ثاني المجموعة الخامسة (مباراة 7)

أول المجموعة الثامنة - ثاني المجموعة السابعة (مباراة 8)

دور الـ 8

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2 (مباراة 9)

الفائز من مباراة 3 × الفائز من مباراة 4 (مباراة 10)

الفائز من مباراة 5 × الفائز من مباراة 6 (مباراة 11)

الفائز من مباراة 7 × الفائز من مباراة 8 (مباراة 12)

دور الـ4

الفائز من مباراة 9 × الفائز من مباراة 10 (مباراة 13)

الفائز من مباراة 11 × الفائز من مباراة 12 (مباراة 14)

النهائي

الفائز من مباراة 13× الفائز من مباراة 14

الجوائز

ويحصل حامل لقب كأس العالم للأندية 2025 على جائزة 100 مليون دولار.

كما سيحصل كل فريق من الفرق الـ 32 المشاركة على ما يقارب من 50 مليون دولار فقط بسبب المشاركة، وهناك - هناك مكافآت إضافية تعتمد على النتائج والمراكز التي يحققها كل فريق.

البث

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيع حقوق بث كافة مباريات كأس العالم للأندية 2025 وعددهم 63 مباراة إلى منصة بث DAZN العالمية.

وكشف موقع فيفا عن إذاعة المباريات عبر المنصة العالمية مجانا.

وأشار تقرير راديو مونت كارلو إلى أن صفقة البث تمت مقابل مليار يورو.

ويتيح فيفا بيع حقوق بث المباريات من منصة DAZN إلى شبكات أخرى لكن بشرط إذاعتها مجانا.

الملاعب

تقام المباريات على 11 ملعبا مختلفا في الولايات المتحدة الأمريكية وهم:

ميامي: هارد روك ستيديوم

سياتل: لومين فيلد

لوس أنجلوس: روز بول ستيديوم

أورلاندو: كامبنج وورلد ستيديوم – إنتر أند كو ستيديوم

أتلانتا: مرسيدس بنز أرينا

ناشفيل: جيوديس بارك

شارلوت: بنك أوف أمريكا ستيديوم

سينسيناتي: تي كيو إل ستيديوم

واشنطن: أودي فيلد

فلادليفيا: لينكولن فايننشينال فيلد

نيويورك (نيوجيرسي): ميتلايف ستيديوم

وسيستضيف ملعب ميتلايف ستيديوم في نيوجيرسي النهائي يوم 13 يوليو 2025.