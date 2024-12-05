نظام البطولة والطريق للنهائي.. كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للأندية

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 22:16

كتب : FilGoal

الأهلي - نهائي دوري أبطال إفريقيا

أقيمت قرعة كأس العالم للأندية 2025 في مدينة ميامي الأمريكية مساء اليوم الخميس.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويقام كأس العالم للأندية لأول مرة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

أخبار متعلقة:
قبل الرسمية الأولى أمام الأهلي .. تاريخ مواجهات ميسي ضد المصريين كأس العالم للأندية - الأهلي أمام ميسي في المجموعة الأولى.. والهلال ضد ريال مدريد كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، والتي شهدت أيضا تواجد فريقين عربيين في المجموعة السابعة إلى جانب مانشستر سيتي، فيما يواجه الهلال السعودي فريق ريال مدريد في المجموعة الثامنة.. تعرف على نتائج القرعة كاملة بالضغط هنا

ويخوض كل فريق 3 مباريات في دور المجموعات ليتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الـ16.

وفي حالة تجاوز الأهلي لدور المجموعات وتأهله لدور الـ16 سيتأهل لمواجهة أول أو ثاني المجموعة الثانية التي تضم باريس سان جيرمان الفرنسي - أتليتكو مدريد الإسباني - بوتافوجو البرازيلي - سياتل ساوندرز الأمريكي، ليتواجد إما في المباراة رقم 1 أو رقم 5 في دور الـ16، وفقا للطريق التالي:

دور الـ16

أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية (مباراة 1)

أول المجموعة الثالثة - ثاني المجموعة الرابعة (مباراة 2)

أول المجموعة الخامسة - ثاني المجموعة السادسة (مباراة 3)

أول المجموعة السابعة - ثاني المجموعة الثامنة (مباراة 4)

أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الاولى (مباراة 5)

أول المجموعة الرابعة - ثاني المجموعة الثالثة (مباراة 6)

أول المجموعة السادسة - ثاني المجموعة الخامسة (مباراة 7)

أول المجموعة الثامنة - ثاني المجموعة السابعة (مباراة 8)

دور الـ 8

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2 (مباراة 9)

الفائز من مباراة 3 × الفائز من مباراة 4 (مباراة 10)

الفائز من مباراة 5 × الفائز من مباراة 6 (مباراة 11)

الفائز من مباراة 7 × الفائز من مباراة 8 (مباراة 12)

دور الـ4

الفائز من مباراة 9 × الفائز من مباراة 10 (مباراة 13)

الفائز من مباراة 11 × الفائز من مباراة 12 (مباراة 14)

النهائي

الفائز من مباراة 13× الفائز من مباراة 14

الجوائز

ويحصل حامل لقب كأس العالم للأندية 2025 على جائزة 100 مليون دولار.

كما سيحصل كل فريق من الفرق الـ 32 المشاركة على ما يقارب من 50 مليون دولار فقط بسبب المشاركة، وهناك - هناك مكافآت إضافية تعتمد على النتائج والمراكز التي يحققها كل فريق.

البث

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيع حقوق بث كافة مباريات كأس العالم للأندية 2025 وعددهم 63 مباراة إلى منصة بث DAZN العالمية.

وكشف موقع فيفا عن إذاعة المباريات عبر المنصة العالمية مجانا.

وأشار تقرير راديو مونت كارلو إلى أن صفقة البث تمت مقابل مليار يورو.

ويتيح فيفا بيع حقوق بث المباريات من منصة DAZN إلى شبكات أخرى لكن بشرط إذاعتها مجانا.

الملاعب

تقام المباريات على 11 ملعبا مختلفا في الولايات المتحدة الأمريكية وهم:

ميامي: هارد روك ستيديوم

سياتل: لومين فيلد

لوس أنجلوس: روز بول ستيديوم

أورلاندو: كامبنج وورلد ستيديوم – إنتر أند كو ستيديوم

أتلانتا: مرسيدس بنز أرينا

ناشفيل: جيوديس بارك

شارلوت: بنك أوف أمريكا ستيديوم

سينسيناتي: تي كيو إل ستيديوم

واشنطن: أودي فيلد

فلادليفيا: لينكولن فايننشينال فيلد

نيويورك (نيوجيرسي): ميتلايف ستيديوم

وسيستضيف ملعب ميتلايف ستيديوم في نيوجيرسي النهائي يوم 13 يوليو 2025.

كأس العالم للأندية الأهلي بورتو بالميراس ميسي إنتر ميامي
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. ليفربول في كأس الرابطة ونهائي إنتركونتيننتال مؤتمر أنشيلوتي: الانتقاد جزء من طبيعة عملي.. وموقف مبابي أمام باتشوكا فيفا يعلن موعد طرح تذاكر مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 ماركا: مبابي جاهز لمواجهة باتشوكا.. وقرار مشاركته في يد أنشيلوتي في الجول يكشف - موقف الأهلي من تريزيجيه وبونجاح وماريانو وعبد المنعم قبل مونديال الأندية إنتركونتيننتال - عطل فني في طائرة ريال مدريد يؤخر رحلة الملكي إلى قطر كأس إنتركونتيننتال - مبابي ضمن قائمة ريال مدريد لمواجهة باتشوكا في الجول يوضح قواعد قيد اللاعبين في كأس العالم للأندية.. إعارة للبطولة فقط وتسجيل استثنائي
أخر الأخبار
رئيس البنك الأهلي: هذه حقيقة طلب الأهلي ضم ثلاثي الفريق.. ونتمنى مساعدته في المونديال 2 دقيقة | الدوري المصري
طائرة - سيدات الزمالك يخسرن المباراة الثانية في كأس العالم للأندية 15 دقيقة | كرة طائرة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. ليفربول في كأس الرابطة ونهائي إنتركونتيننتال 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - نهاية مهمة حازم إمام مع فريق الزمالك.. واستكمال عمله في الناشئين 10 ساعة | الدوري المصري
نيمار يقترب من العودة لصفوف الهلال 10 ساعة | سعودي في الجول
رباعية بالقدم اليسري.. يوفنتوس يكتسح كالياري ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
وصول شيخ بوزيان إلى مصر للانضمام إلى جهاز جروس في الزمالك 11 ساعة | الدوري المصري
مباراة في إنجلترا تشهد 38 ركلة ترجيح 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية