قبل الرسمية الأولى أمام الأهلي .. تاريخ مواجهات ميسي ضد المصريين

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 22:11

كتب : FilGoal

ميسي - أبوتريكة - برشلونة ضد الأهلي

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية عن وقوع النادي الأهلي ضمن المجموعة الأولى بدور المجموعات.

وتضم المجموعة الأولى كل من: الأهلي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

وستجمع المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي بطل وإفريقيا وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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ويلعب الأهلي أمام إنتر ميامي يوم 15 يونيو 2025 على ملعب هارد روك.

ميسي سيخوض مباراته الرسمية الأولى أمام الأهلي لكنها ستكون الثالثة بشكل عام خلال مسيرة النجم الأرجنتيني.

كما سبق لبطل كأس العالم للمنتخبات 2022 بقطر اللعب أمام لاعبين مصريين في مسابقات مختلفة أبرزها أمام ليفربول بقيادة محمد صلاح في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019.

ميسي خاض مباراتين وديتين أمام الأهلي (2004-2007) ولم يسجل

ميسي واجه منتخب مصر للشباب (2005) وسجل هدفا، ولكنه غاب عن مواجهة مصر والأرجنتين الودية 2008.

filgoal.com يستعرض خلال التقرير التالي تاريخ مواجهات ميسي أمام فرق مصر واللاعبين المصريين.

كأس العالم للشباب 2005

قدم ليونيل ميسي نفسه نجمه لامعا في سماء كرة القدم حينما قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم للشباب 2005 التي أقيمت بهولندا.

ميسي واجه منتخب مصر للشباب في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

المباراة التي أقيمت يوم 14 يونيو 2005 انتهت بفوز الأرجنتين بهدفين دون رد سجلهما ليونيل ميسي في الدقيقة (46) وبابلو زاباليتا عند الدقيقة (89).

ميسي واصل مشواره في البطولة حتى الحصول على اللقب، إضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في المسابقة.

مئوية الأهلي

شارك ليونيل ميسي مع برشلونة في احتفالية الأهلي بمرور 100 سنة على تأسيسه.

وشارك ميسي في المباراه التي أقيمت يوم 14 يونيو 2005 وانتهت بفوز الفريق الإسباني 4 – صفر، على ملعب استاد القاهرة.

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ودية ويمبلي

شارك ليونيل ميسي في فوز برشلونة على الأهلي بنتيجة 4-1، في المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات كأس ويمبلي الودية.

سجل رباعية برشلونة كل من بويان كركيتش، وجوزيه منويل وجيفرين سواريز و بيدريتو رودريجز، بينما سجل هدف الأهلي لاعبه هاني العجيزي في المباراة التي أقيمت يوم 26 يوليو 2009.

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صاروخية النني

ليونيل ميسي قاد برشلونة للفوز على أرسنال يوم 16 مايو 2016 في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب كامب نو وانتهت بفوز برشلونة 3-1 شهدت تسجل هدف رائع من المصري محمد النني حينما كان لاعبا لنادي أرسنال، لكن أهداف ميسي ونيمار وسواريز منحت التفوق للنادي الكتالوني.

أمام صلاح

ميسي خاض مواجهتين أمام محمد صلاح، جاءت المواجهة الأولى حينما كان صلاح لاعبا في روما الإيطالي.

وشارك ميسي في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن دو المجموعات لدوري أبطال أوروبا في سبتمبر 2015.

المواجهة الثانية جاءت في 1 مايو 2019 حينما فاز برشلونة على ليفربول 3-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، سجل ميسي هدفين منهم.

مباراة الإياب التاريخية التي حسمها ليفربول بنتيجة 4-0 غاب عنها محمد صلاح بسبب الإصابة، ولم ينجح خلالها ميسي في إنقاذ برشلونة.

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