مرتجي: نتمنى الوقوع في ‏مجموعة تحقق طموحاتنا.. والأهلي اعتاد على تشريف مصر وإفريقيا

يتمنى خالد مرتجى أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي وممثله في قرعة كأس العالم للأندية 2025، وقوع ناديه في مجموعة تمكنه من تحقيق طموحاته في البطولة.

وقال خالد مرتجي عبر المركز الإعلامي لـ الأهلي: "فخور بتمثيل الأهلي بقرعة كأس العالم للأندية. المشاركة في ‏النسخة الجديدة أمر مشرف ‏بالنسبة لنا، لقد شاركنا من قبل 9 مرات، لكن النسخة المقبلة ‏تضم ‏أفضل 32 فريقا على مستوى العالم".

وأضاف "الأهلي اعتاد أن يشرف بلده وقارة إفريقيا. أتمنى أن نقع في ‏مجموعة تحقق طموحاتنا ونتأهل من خلالها ‏إلى الدور التالي في البطولة، وبشكل عام الفرق ‏الكبرى التي تبحث عن الفوز في البطولات تضع في حساباتها أنها ستواجه ‏أقوى الفرق".

وتابع " فخور بتمثيل الأهلي المؤسسة الناجحة رياضيا واجتماعيا وخدميّا، وسفير ‏مصر في المحافل الدولية".

وواصل "أتمنى أن نقع في ‏مجموعة تحقق طموحاتنا ونتأهل من خلالها ‏إلى الدور التالي في البطولة، وبشكل عام الفرق ‏الكبرى التي تبحث عن الفوز في البطولات تضع في حساباتها أنها ستواجه ‏أقوى الفرق، والكل يجتهد ليسعد 80 مليون أهلاوي".

وكشف "فيفا قرر أن تقام نسخة كأس العالم للأندية في ‏أمريكا 2025، وهو ما يعتبر كأس ‏عالم مصغرة قبل استضافتها لبطولة كأس العالم ‏للمنتخبات 2026‏".

وأتم "جماهير الأهلي هي الأساس والتي صنعت اسم الأهلي، ‏وهي الدافع والسند الوحيد الذي يعمل ‏الجميع بشغف من أجله، من صنع الأهلي ‏جماهيره وتستحق أن نفعل كل شيء من أجل إسعادهم.".