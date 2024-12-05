تقرير إيطالي: روما يفشل في تسويق سعود عبد الحميد

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 19:35

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن مواجهة نادي روما الإيطالي لصعوبات في تسويق عقد المدافع الولي السعودي سعود عبد الحميد.

وانضم سعود عبد الحميد إلى روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الهلال السعودي.

وبحسب صحيفة "Il messaggero" الإيطالية، فإن روما يواجه صعوبة في تسويق عقد سعود عبد الحميد، داخل القارة الأوروبية، قبيل فترة الانتقالات الشتوية، التي ستنطلق مطلع يناير المقبل.

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وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن روما يستهدف التوقيع مع ظهير أيمن في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على حساب عبد الحميد.

ووضعت الإدارة الرياضية بنادي روما الهولندي ديفين رينش، لاعب أياكس، والإيطالي جابرييل زابا، لاعب كالياري، كخيارات محتملة لتعزيز مركز الظهير الأيمن يناير المقبل.

عبد الحميد صاحب الـ 25 عاما انضم إلى روما الإيطالي، قادما من الهلال الصيف الماضي بعقد يمتد حتى عام 2028.

ولعب المدافع السعودي 3 مباريات مع روما، 2 منها كانت في بطولة الدوري الأوروبي، ومشاركة وحيدة في الدوري الإيطالي.

روما سعود عبد الحميد
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