الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في إنتركونتيننتال

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 18:41

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب

يترأس محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعثة الفريق المتجهة إلى دولة قطر للمشاركة في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وتستضيف مدينة الدوحة بقطر المباريات المتبقية خلال الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر.

وأعلن الأهلي عن رئاسة الخطيب لبعثة الفريق المتجهة إلى قطر في العاشر من ديسمبر الجاري، للمشاركة في البطولة المقامة هناك.

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وأضاف الأهلي أن الخطيب يتابع كافة الإجراءات والتدابير التي يقوم بها محمد رمضان المدير الرياضي، لتوفير أفضل الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين.

وتأهل بوتافوجو البرازيلي إلى دربي الأمريكتين في كأس إنتركونتيننتال لملاقاة باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.

وجاء ذلك عقب فوز بوتافوجو على مواطنه أتلتيكو مينيرو 3-1 في نهائي كوبا ليبرتادوريس لتحديد بطل أمريكا الجنوبية.

ويلعب الأهلي أمام الفائز بدربي الأمريكتين يوم 14 ديسمبر المقبل.

وكان قد تم إعلان طرح تذاكر مواجهة الأهلي بأقل سعر 40 ريال بينما المباراة النهائية أقل سعر للتذكرة بـ 200 ريال.

وتقام مواجهة الأهلي على استاد 974 بالدوحة، بينما المباراة النهائية بمشاركة ريال مدريد على استاد لوسيل.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وسيكون الأهلي المصري بانتظار الفائز من المباراة في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتينينتال يوم 18 ديسمبر بملعب لوسيل في الدوحة.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.

خارطة مباريات كأس إنتركونتيننتال بالنتائج والمواعيد:

المباراة رقم 1

الاسم: المواجهة الإقصائية لمنطقة إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ

التاريخ: 22 سبتمبر 2024

الناديان: العين (الفائز بدوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024) وأوكلاند سيتي (الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا لموسم 2024)

المكان: العين، الإمارات العربية المتحدة

النتيجة: العين 6-2 أوكلاند

المباراة رقم 2

الاسم: كأس إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ

التاريخ: 29 أكتوبر 2024

الناديان: الأهلي (الفائز بدوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024) والعين الإماراتي (الفائز من المواجهة الإقصائية لمنطقة إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ)

المكان: القاهرة، مصر

النتيجة: الأهلي 3-0 العين

المباراة رقم 3

الاسم: دربي الأمريكتين

التاريخ: 11 ديسمبر 2024

الناديان: بوتافوجو البرازيلي (الفائز بلقب كأس ليبرتادوريس لموسم 2024) وباتشوكا المكسيكي (الفائز بدوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)

المكان: الدوحة، قطر

المباراة رقم 4

الاسم: كأس التحدي

التاريخ: 14 ديسمبر2024

الناديين: الأهلي (الفائز بكأس إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ) والفائز بدربي الأمريكتين.

المكان: الدوحة، قطر

المباراة رقم 5

الاسم: نهائي كأس إنتركونتيننتال

التاريخ: 18 ديسمبر 2024

الناديين: ريال مدريد (الفائز بدوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024) والفائز بكأس التحدي

المكان: الدوحة، قطر

الخارطة المختصرة للنتائج والمواعيد:

العين الإماراتي 6-2 أوكلاند سيتي النيوزيلندي

الأهلي 3-0 العين الإماراتي

بوتافوجو البرازيلي × باتشوكا المكسيكي (11 ديسمبر 2024)

الأهلي × الفائز من بوتافوجو وباتشوكا (14 ديسمبر 2024)

ريال مدريد × الفائز من الأهلي وبوتافوجو أو باتشوكا (18 ديسمبر 2024)

الأهلي محمود الخطيب إنتركونتيننال
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