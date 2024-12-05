دوري المحترفين - الداخلية لـ في الجول: تقدمنا بشكوى لاتحاد الكرة بسبب ضغط المباريات

طلب أمير عزمي مجاهد المدير الفني لنادي الداخلية، تعاون لجنة المسابقات والاستماع لطلبات الأندية بسبب ضغط المباريات.

وستقام مباريات الجولة 11 من دوري المحترفين يومي الأحد والإثنين المقبلين، فيما تقام الجولة 12 يوم الخميس المقبل، ثم الجولة الـ13 يومي الأحد والإثنين التاليين، وهو ما ترفضه الأندية نظرا لضغط المباريات المتتالي وتعرض اللاعبين للإرهاق.

وقال مجاهد في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "، إذا كان الاتحاد يريد ضغط جولتين فلديه شهر يناير بضغط جولتين وليس ثلاث جولات".

وأكمل "الفريق ليس لديه وقت لمعالجة الأخطاء فلديه معسكر آخر للمباراة التالية، مع إصابات متكررة للاعبين من الإجهاد العضلي والذهني".

وأضاف "الأمر ليس له تبرير أو هدف من اتحاد الكرة فعليهم بالنظر للحلول البديلة من أجل مصلحة الأندية عامة"

وأتم "نادي الداخلية تقدم بشكوى لاتحاد الكرة رفقة عدد من الأندية من أجل رفض ضغط المباريات".

وحسبما علم FilGoal.com فإن عدة فرق من بينها وي طلبت تأجيل مبارياتها والتي ستقام بعد 3 أيام فقط من مباريات الجولة 11.

ولا تُمانع الأندية ضغط المباريات في الدور الثاني خاصة بعد تدعيمات سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويتصدر المقاولون العرب ترتيب دوري المحترفين برصيد 23 نقطة ويليه وادي دجلة برصيد 21 نقطة.