أسوان يقبل استقالة حسام عبد العال.. والفيل مدربا مؤقتا

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 18:24

كتب : رضا السنباطي

حسام عبد العال - أسوان

أعلن نادي أسوان قبول اعتذار حسام عبد العال المدير الفني للفريق، عن عدم استكمال مهمته.

وقرر الشافعى صالح رئيس نادي أسوان قبول استقالة عبد العال بناء على طلبه بعد اتصالات جمعت رئيس النادي وأعضاء لجنة الكرة لتلبية احتياجات الفريق الأول إداريا وماليا.

وكشف نادي أسوان عن الجهاز الفني المؤقت بقيادة هيثم الفيل.

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وجاء تشكيل الجهاز الفني لأسوان كالتالي: هيثم الفيل مديرًا فنيا، ومساعدين هيثم عبد الكريم، وخالد سعد، مدرب حراس المرمى طلعت الجبلاوي.

فيما قرر مجلس أسوان الإبقاءء على أعضاء الجهاز الطبى والإدارى الحالي.

ويواصل مجلس إدارة نادي أسوان ولجنة الكرة مشاوراتهما لاختيار المدير الفني الجديد لتولي المسؤولية بشكل دائم للاستقرار عليه والإعلان رسميا.

ويستعد أسوان لخوض مباراة منتخب السويس ضمن الجولة الـ11

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