مصطفى غربال حكما لمباراة الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 18:22

كتب : أحمد شوقي صلاح

الجزائري مصطفى غربال

سيتولى الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال إدارة مباراة الزمالك أمام المصري تحكيميا في البطولة الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من الجزائر لإدارة مباراة الفريق أمام المصري المقرر لها في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويتكون طاقم التحكيم من، الجزائري مصطفى غربال حكماً للساحة ويعاونه مواطنيه مقران قوراري و عباس أكرم زرهوني مساعدين و الجزائري حسام بن يحيى حكماً رابعا.

واختار "كاف" السوداني مأمون بشارة مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام عبد الباسط إبراهيم من جنوب أفريقيا، والمنسق العام الكسندر أسانتي من غانا.

غربال سبق له إدارة العديد من المباريات للأندية المصرية أبرزها نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، حينما فاز الأهلي على الزمالك 2-1 وتوج باللقب.

الزمالك والمصري سيخوضان منافسات الجولة الثانية قبل خوض مواجهتما المرتقبة ضمن الجولة الثالثة.

ويلعب الزمالك ضد إنييمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا.

فيما يحل المصري ضيفا على بلاك بولز الموزمبيقي يوم السبت ضمن الجولة الثانية.

ويتقاسم الزمالك والمصري صدارة ترتيب المجموعة بعدما فاز كل منهما على بلاك بولز وإنييمبا.

الزمالك مصطفى غربال
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