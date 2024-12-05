اسكواش - علي فرج ونور الشربيني إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 17:03

كتب : FilGoal

علي فرج - اسكواش

حسم الثنائي علي فرج ونور الشربيني تواجده في نصف نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش.

وتعتبر منافسات هونج كونج المفتوحة بين فئة البطولات الكبرى بالموسم.

ونجح علي فرج لاعب وادي دجلة في التغلب على زميله مازن هشام بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 56 دقيقة.

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بينما حسمت نور الشربيني تأهلها بالتغلب على زميلتها روان العربي بثلاثة أشواط دون مقابل خلال 41 دقيقة.

وخسر يوسف إبراهيم في ربع النهائي أمام البيروفي دييجو إلياس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتواصل هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة حملة الدفاع عن لقبها للموسم الثالث على التوالي.

وتستأنف مباريات ربع النهائي غدا الجمعة كالآتي:

هانيا الحمامي × البلجيكية تيني جيليس (12 ظهرا)

نوران جوهر × سنا إبراهيم (1:30 ظهرا)

مصطفى عسل × طارق مؤمن (2:15 عصرا)

بينما حسم ثنائي مصري تواجده في نصف النهائي كالآتي:

نور الشربيني × الأمريكية أوليفيا ويفير (12 ظهرا)

علي فرج × البيروفي دييجو إلياس (12:45 ظهرا)

اسكواش نور الشربيني علي فرج هونج كونج المفتوحة
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