دوري المحترفين - وي لـ في الجول: لمصلحة من ضغط المباريات وهل لدينا ارتباطات دولية؟

أبدى عمرو أنور المدير الفني لفريق وي اندهاشه من قرار اتحاد الكرة بضغط مباريات دوري المحترفين.

طلبت عدة أندية تشارك في دوري المحترفين من اتحاد الكرة تأجيل مباريات الجولة 12 بسبب ضغط المباريات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عدة فرق من بينها وي طلبت تأجيل مبارياتها والتي ستقام بعد 3 أيام فقط من مباريات الجولة 11.

وقال عمرو أنور المدير الفني لفريق وي لـ FilGoal.com: "لمصلحة من ضغط المباريات؟ نادي وي تقدم بطلب لاتحاد الكرة رفقة بعض الأندية بتأجيل الجولة 12 وعدم ضغط المباريات لأنه قرار مضر للجميع".

وتابع "نلعب الجولة 11 يومي الأحد والإثنين ثم الجولة 12 يوم الخميس ثم الجولة 13 يومي الأحد والإثنين، هل يعقل هذا الضغط؟ هل لدينا ارتباطات دولية لكي نضغط المباريات".

وأضاف "اتحاد الكرة يريد إنهاء الدوري في 1 يونيو على حساب الأندية بضغط المباريات بالرغم من إنهائه في منتصف يوليو في الموسم الماضي".

وشدد "ضغط المباريات يكلف الأندية ميزانية ضخمة، وإصابات يتعرض اللاعبون لها من الإجهاد مما يؤثر على النتائج، فمن يعوضنا عن ذلك".

وأوضح "هل لاعب دوري المحترفين بنفس جهازية لاعب الدوري الممتاز والإمكانيات المادية المتوفرة لهم؟ من يتحمل كل هذا الضغط؟".

واختتم أنور تصريحاته "ضغط غير طبيعي وسط صرف ماديات كثيرة، نريد قرار يحترم الأندية ويحافظ على اللاعبين بإقامة الدوري كل أسبوع".

وستقام مباريات الجولة 11 من دوري المحترفين يومي الأحد والإثنين المقبلين، فيما تقام الجولة 12 يوم الخميس المقبل وهو ما ترفضه الأندية نظرا لضغط المباريات المتتالي وتعرض اللاعبين للإرهاق.

ولا تُمانع الأندية ضغط المباريات في الدور الثاني خاصة بعد تدعيمات سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويتصدر المقاولون العرب ترتيب دوري المحترفين برصيد 23 نقطة ويليه وادي دجلة برصيد 21 نقطة.

ويحتل وي المركز الثالث برصيد 19 نقطة ويأتي أبو قير للأسمدة في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.