مصدر من طلائع الجيش يكشف لـ في الجول تفاصيل حادث رجب عمران

أوضح مصدر من طلائع الجيش تفاصيل حادث السير الذي تعرض له رجب عمران لاعب الفريق.

رجب عمران النادي : طلائع الجيش طلائع الجيش

وقال مصدر من طلائع الجيش لـ FilGoal.com: "تعرض رجب عمران لحادث سير أثناء تفاديه مطب واصطدم بـ "تروسكيل" كان يسير بشكل عكسي".

وأضاف "تسبب الحادث في إصابة شخص بجرح بسيط في الرأس والثاني بكدمات، واللاعب بحالة صحية جيدة".

وأكمل "رجب عمران لم يُبلغنا بالواقعة كونها ليست كبيرة، كما أنه زار أهل المصابين".

وكان رجب عمران قد قاد طلائع الجيش لتحقيق فوزا مثيرا على الاتحاد السكندري بهدف في +90 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الجولة الرابعة.

الجناح البالغ 30 عاما خاض 4 مباريات سجل خلالها هدفا وحيدا منذ بداية الموسم الجاري.

وارتدى رجب قمصان فرق جمهورية شبين ومصر للمقاصة ووادي دجلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش والمصري والاتحاد.

ويمتلك رجب 11 هدفا خلال 129 مباراة شارك بها في الدوري المصري.

video:1