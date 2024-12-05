كأس ملك إسبانيا - جيرونا يودع أمام فريق درجة رابعة بسيناريو مجنون

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 16:19

كتب : FilGoal

مباراة فينورد وجيرونا

تلقى جيرونا أمس الأربعاء صفعة قوية بتوديع كأس ملك إسبانيا أمام فريق لوجرونيس القابع في الدرجة الرابعة المحلية.

وواصل جيرونا نتائجه المتخبطة الموسم الجاري بعد موسم استثنائي في العام الماضي تأهل من خلاله لدوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين بعد الوصول لـ 120 دقيقة.

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ورغم سيطرة لاعبي جيرونا على مجريات اللقاء هجوميا إلا أنهم لم يستفيدوا من النقص العددي للاعبي الخصم بعد طرد سيرخيو رودريجيز لحصوله على بطاقتين صفراوين في 3 دقائق.

وتعرض كيكي رويو حارس لوجرونيس في الوقت الإضافي للإصابة وبعد استنفاذ التغييرات اضطر المدرب سيرخيو رودريجيز الاعتماد على بول أرناو الظهير الأيسر للفريق كحارس مرمى.

أرناو هو نجل فرانسيسك أرناو حارس برشلونة ومالاجا السابق، واستطاع الحفاظ على نظافة شباك فريقه لنهاية اللقاء.

وتصدى أرناو لركلة جزاء سددها أبيل رويز، ثم أهدر القائد المخضرم كريستيان ستواني ركلته التي منعتها العارضة لتنتهي المباراة بتوديع جيرونا في مفاجأة كبيرة.

وحصد جيرونا 22 نقطة من أول 15 جولة للدوري الإسباني محتلا المركز الثامن.

ويستعد جيرونا حاليا للقاء ريال مدريد في الدوري الإسباني ثم ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

كأس ملك إسبانيا جيرونا لوجرونيس
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