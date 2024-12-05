الأهلي يكشف تفاصيل زيارة هاني أبو ريدة للنادي

استقبل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بمقر النادي بالجزيرة ظهر اليوم الخميس، هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المقبل.

وجاءت زيارة أبو ريدة في إطار الأجواء الودية للاطمئنان على الحالة الصحية لمحمود الخطيب الذي تعرض لوعكة صحية مفاجئة ألزمته الفران خلال الفترة الماضية.

كما تواجد حسن حمدي رئيس النادي الأسبق لنفس السبب.

وحسمت قائمة هاني أبو ريدة قيادة اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات مقبلة بالتزكية بعد عدم نزول منافسين.

وتطرق الحوار أثناء الجلسة إلى خطة أبو ريدة ومجلسه الجديد لتطوير الكرة المصرية وعلاج السلبيات التي طفت على السطح خلال السنوات الماضية.

وفي مقدمة ذلك نتائج المنتخبات الوطنية، والتعاون مع الأندية بهذا الخصوص وأزمة التحكيم المستمرة، وبطء الأداء في اتخاذ القرار خاصة بالنسبة للجان الفاعلة في الاتحاد وتطوير اللوائح.

كما تطرق الحوار إلى ملفات عديدة أخرى منها ظاهرة تسنين الناشئين والملف الطبي لحماية أرواح اللاعبين.

وأعلنت اللجنة الانتخابية لاتحاد الكرة المصري رفض كافة الطعون المقدمة ضد قائمة هاني أبو ريدة.

ووفقا للوضع الحالي فإن قائمة هاني أبو ريدة هي من ستقود اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات مقبلة بالتزكية في حال اكتمال النصب القانوني للجمعية العمومية.

وجاءت قائمة أبو ريدة بالكامل كالتالي:

هاني أبو ريدة – رئيس الاتحاد

خالد الدرندلي – نائب الرئيس

أحمد حلمي الشريف – عضو مجلس إدارة

حمادة الشربيني – عضو مجلس إدارة

مصطفى أبو زهرة – عضو مجلس إدارة

طارق أبو العنين – عضو مجلس إدارة

وليد عبد الجواد – عضو مجلس إدارة

محمد أبو حسين – عضو مجلس إدارة

إيناس مظهر – عضو مجلس إدارة

وتقام انتخابات اتحاد كرة القدم يوم 10 ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن يخوضها هاني أبو ريدة على منصب الرئيس.

وعلم FilGoal.com كيف يفكر هاني أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات، وما هي القرارت التي يدرسها مع قائمته في الوقت الحالي لتطبيقها إذا عاد من جديد لرئاسة الجبلاية.

وإليكم القرارات الأولية التي سيتخذها أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات:

إلغاء منتخب 2010

سيكون القرار الأول الذي سيخذه مجلس إدارة هاني أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة هو إلغاء منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 والذي يقوده في الوقت الحالي وائل رياض.

المدير التنفيذي

سيتخذ هاني أبو ريدة قرارا بتعيين إيهاب لهيطة في منصب المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، وهو المنصب الذي كان يشغله أيضا مع أبو ريدة في اتحاد الكرة قبل عدة سنوات.

على أن يعود وليد العطار المدير التنفيذي الحالي لمنصبه السابق كمدير لشؤون اللاعبين.

المدير الفني للاتحاد

كما يدرس أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة إلغاء منصب المدير الفني للاتحاد والذي يشغله حاليا علاء نبيل، مع تعيين لجنة فنية تكون مسؤولة عن كل الأمور الفنية التي تخص الاتحاد والمنتخبات المصرية بكافة مراحلها العمرية، وسيرأس هذه اللجنة أحد خبراء كرة القدم المصرية وسيكون معه عدة أعضاء للعمل في اللجنة الفنية.