ذا أثليتك: الاتحاد السعودي يتفاوض مع كونكاكاف للمشاركة في الكأس الذهبية

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 15:34

كتب : FilGoal

منتخب السعودية ضد إندونيسيا

يستهدف الاتحاد السعودي لكرة القدم المشاركة في الكأس الذهبية (بطولة الأمم لقارة أمريكا الشمالية) المقرر إقامتها في 2025.

وكشفت صحيفة ذا أثليتك أن الاتحاد السعودي في مفاوضات مع اتحاد كونكاكاف للمشاركة في البطولة.

وتستضيف دولتي أمريكا وكندا منافسات النسخة المقبلة في صيف 2025 بمشاركة 16 منتخبا.

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ويوجه اتحاد كونكاكاف الدعوة لعدد من المنتخبات خارج القارة بهدف نشر البطولة.

وحسمت 8 منتخبات تأهلها بصورة مباشرة وهم أمريكا وكندا والمكسيك وبنما وجمهورية الدومنيكان وهايتي والسلفادور وكوراكاو.

وكان موقع bolavip قد كشف في أغسطس الماضي أن كونكاكاف يريد دعوة أكثر من فريقين للمشاركة في البطولة، وأشار التقرير إلى أن منتخب مصر بين المرشحين.

ومن المنتظر أن تبدأ النسخة المقبلة من الكأس الذهبية في 14 يونيو 2025.

وتوج منتخب المكسيك باللقب في نسخة 2023 الأخيرة بالفوز على بنما في النهائي.

ويمتلك منتخب المكسيك 9 ألقاب ويليه أمريكا بـ 7 ألقاب ثم كندا بلقب وحيد.

وسبق أن تم دعوة فرق البرازيل وكولومبيا وبيرو وكوريا الجنوبية والإكوادور وجنوب إفريقيا وقطر للمشاركة في البطولة من قبل.

وشارك منتخب جنوب إفريقيا في نسخة 2005 وودع من ربع النهائي.

فيما شارك منتخب قطر في نسختي 2021 و2023 وأنهى الأول في نصف النهائي والثانية في ربع النهائي.

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