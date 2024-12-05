أبو قير للأسمدة لـ في الجول: أكثر من فريق طالب بتأجيل الجولة 12 بسبب ضغط المباريات

طلبت عدة أندية تشارك في دوري المحترفين من اتحاد الكرة تأجيل مباريات الجولة 12 بسبب ضغط المباريات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عدة فرق من بينها أبو قير للأسمدة طلبت تأجيل مبارياتها والتي ستقام بعد 3 أيام فقط من مباريات الجولة 11.

وصرّح أحمد نبيل مدير الكرة بنادي أبو قير للأسمدة قائلا لـ FilGoal.com: "تقدمنا بالفعل بخطاب مبكر لاتحاد الكرة برفض ضغط المباريات ولكن اتحاد الكرة رد علينا بأن الأمر طبيعي وعلى كل الأندية".

وأضاف "لكن علمت بأن عدد كبير من الأندية تقدم اليوم بخطابات لاتحاد الكرة من أجل التأجيل وعدم ضغط الجولات".

وستقام مباريات الجولة 11 من دوري المحترفين يومي الأحد والإثنين المقبلين، فيما تقام الجولة 12 يوم الخميس المقبل وهو ما ترفضه الأندية نظرا لضغط المباريات المتتالي وتعرض اللاعبين للإرهاق.

ولا تُمانع الأندية ضغط المباريات في الدور الثاني خاصة بعد تدعيمات سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويتصدر المقاولون العرب ترتيب دوري المحترفين برصيد 23 نقطة ويليه وادي دجلة برصيد 21 نقطة.

ويحتل وي المركز الثالث برصيد 19 نقطة ويأتي أبو قير للأسمدة في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.