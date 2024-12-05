مران الزمالك - تأهيل ناصر ماهر وإيشو.. وراحة لـ منسي

عقد جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس.

ناصر ماهر النادي : الزمالك الزمالك

ويستعد الزمالك لمواجهة إنييمبا النيجيري في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وشدد جوميز في جلسته مع اللاعبين على أهمية مواجهة إنييمبا وطالب اللاعبين بضرورة مواصلة العمل والتركيز لتحقيق نتيجة إيجابية.

وخاض ناصر ماهر تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الخميس ضمن برنامج تجهيزه بالشكل الأمثل بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وأدى ناصر ماهر عدة فقرات تأهيلية على أرضية ملعب النادي كما خاض تدريبات الركض بمحيط الملعب بجانب بعض التدريبات بالكرة.

ومنح جوزيه جوميز المدير الفني تعليمات خاصة إلى نبيل عماد لاعب وسط الفريق استعدادا لمواجهة إنييمبا.

وحرص جوميز على منح اللاعب العديد من التعليمات الفنية الخاصة بمركزه، بجانب الأدوار المطلوبة منه داخل الملعب.

بينما حصل ناصر منسي على راحة من التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة إنييمبا واكتفى بالتأهيل.

ويغيب منسي عن مواجهة الفريق النيجيري بسبب الإيقاف.

أما أحمد عبد الرحيم "إيشو" فخاض تدريبات خاصة بشكل منفرد على هامش مران اليوم الخميس وفقا لبرنامج خاص من الجهاز الفني لعلاج الإجهاد العضلي.

وكان الزمالك قد تغلب على بلاك بولز الموزمبيقي في الجولة الافتتاحية بهدفين دون مقابل.

بينما يحل الزمالك ضيفا على إنييمبا يوم الأحد المقبل.