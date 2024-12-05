دوري المحترفين - حسام عبد العال مديرا فنيا لـ بلدية المحلة

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 14:50

كتب : رضا السنباطي

حسام عبد العال

أعلن نادي بلدية المحلة تعيين حسام عبد العال مديرا فنيا للفريق خلفا لـ إبراهيم صلاح.

ويأتي ذلك بعد تقدم إبراهيم صلاح باستقالته من منصبه كمدير فني للفريق.

وصرّح مصطفى الشامي رئيس النادي لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع حسام عبد العام مدرب أسوان السابق لقيادة الفريق، وسيعاونه كل من حسام عبد الجواد مدرب عام وصلاح عاشور مدرب مساعد وأحمد حسني مدربا لحراسة المرمى".

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وأضاف "سيقود تدريبات الفريق اليوم استعدادا لمواجهة راية الأحد المقبل في الجولة 11 لدوري المحترفين".

وقاد عبد العال من قبل أندية دكرنس والإنتاج الحربي والأولمبي وغزل المحلة وأسوان.

وكان بلدية المحلة قد تعادل سلبيا بدون أهداف أمام المنصورة متذيل الترتيب في دوري المحترفين.

ويتواجد بلدية المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة من تسع مباريات خاضهم في دوري المحترفين.

دوري المحترفين بلدية المحلة حسام عبد العال
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