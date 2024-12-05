ميلان يصدر قميصا خاصا في ذكرى تأسيسه الـ 125

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 13:48

كتب : FilGoal

قميص ميلان الخاص بذكرى تأسيس النادي الـ 125

أصدر ميلان قميصا خاصا احتفالا بمرور 125 عاما على تأسيسه.

ويجسد الطاقم "الأسلوب الخالد وروح ميلان التي تبناها النادي منذ تأسيسه في عام 1899".

وقال فرانكو باريزي، نائب الرئيس الشرفي لنادي ميلان: "يعكس هذا القميص روح نادي ميلان وشغفه وتاريخه ورؤيته لمستقبله. وبصفتي شخصا مثل هذا النادي بفخر لمدة 50 عاما في العديد من الأدوار المختلفة، فإن هذا الإنجاز يمثل لحظة احتفال ووحدة لعائلة الروسونيري بأكملها".

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وأضاف "الذكرى السنوية الـ 125 هي شهادة على القيم والروح التي تجعل من نادي ميلان ناديا استثنائيا، وهذه المجموعة هي طريقة جميلة لتكريم رحلتنا مع الاحتفال بالرابطة الراسخة مع جماهيرنا".

ولن يتوفر سوى 1899 وحدة (تشير لسنة تأسيس النادي) من هذا القميص بأسلوب "ريترو". كل منها برقم تسلسلي فريد وعبوة حصرية.

ويتواجد أول شعار لميلان على قميص الفريق المستوحى من قميص الروسونيري في خمسينيات القرن الماضي.

سيظهر الزي المخصص للاحتفال بالذكرى الـ 125 لأول مرة على أرض الملعب في 8 ديسمبر في مباراة دربي السيدات بين ميلان وإنتر.

وسيرتدي فريق الرجال الزي يوم 15 ديسمبر ضد جنوى في سان سيرو في الدوري الإيطالي، قبل يوم على ذكرى تأسيس النادي.

ويستعد ميلان حاليا للقاء أتالانتا في الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي.

الدوري الإيطالي ميلان قميص ميلان الخاص بذكرى تأسيس النادي الـ 125
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