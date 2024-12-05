قمصان: إقامة مباراة أورلاندو عصرا يزيد من صعوبتها.. ولاعبو الأهلي لديهم الخبرات

يرى سامي قمصان المدرب العام لفريق الأهلي أن إقامة مواجهة أورلاندو في الثالثة عصرا ستزيد من صعوبة المواجهة.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو في تمام الثالثة من عصر السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال سامي قمصان المدرب العام لفريق الأهلي عبر موقع النادي الرسمي: "مواجهة أورلاندو صعبة لأنه من الفرق القوية ويسعى لاستغلال إقامة اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره لتحقيق نتيجة إيجابية".

وشدد "إقامة المباراة في الثالثة عصرا وسط أجواء مناخية حارة يزيد من صعوبة المباراة".

وكشف قمصان "لاعبو الأهلي لديهم خبرات كبيرة وسبق لهم اللعب في مثل هذه الأجواء، ويمتلكون الإرادة اللازمة لمواجهة مثل هذه الأمور".

واختتم تصريحاته "الجهاز الفني شاهد عدة تسجيلات لفريق أورلاندو وتعرف على طريقة اللعب وأبرز اللاعبين الموجودين بين صفوفه لوضع الخطة المناسبة لمواجهته".

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا فجر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة أورلاندو.

ويرأس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا، حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

وشهدت قائمة الأهلي ظهور الثنائي وسام أبو علي وأشرف داري بعد تعافيه من الإصابة، وأيضا انضمام إمام عاشور بعد انتظامه في تدريبات الفريق الجماعية قبل أيام.

فيما خرج من قائمة الأهلي مصطفى شوبير بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حارس المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: رامي ربيعة – أشرف داري – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس – عمر كمال

الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمرالساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – طاهر محمد – وسام أبو علي – كهربا – رضا سليم

وفي الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا فاز الأهلي على استاد إبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 في استاد القاهرة. بينما انتصر أورلاندو خارج ملعبه على شباب بلوزداد الجزائري 2-1.