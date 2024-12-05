بمشاركة الأهلي.. كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم للأندية

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 13:02

كتب : محمد سمير

شعار كأس العالم للأندية 2025

ينتظر متابعو الأهلي موقف فريقهم من قرعة كأس العالم 2025 والمقرر إقامتها في أمريكا بمشاركة 32 فريقا لأول مرة.

ويمثل الأهلي مصر وقارة إفريقيا بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات في آخر أربع سنوات.

وتنطلق مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025 في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

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ويستعرض لكم FilGoal.com كل ما تريد أن تعرفه عن قرعة كأس العالم للأندية:

- تقام البطولة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

القنوات الناقلة والموعد

تذاع القرعة عبر أكثر من قناة مفتوحة وتنطلق مراسم القرعة في تمام الثامنة مساء.

سيتم إذاعة القرعة عبر قناة أون تايم سبورتس.

كما سيتم نقلها عبر قناتي بي إن سبورتس الإخبارية وأبوظبي الرياضية.

التصنيف

يقع النادي الأهلي في التصنيف الثالث وسيتم تقسيم الفرق الـ 32 على 8 مجموعات إذ تضم كل مجموعة 4 فرق ويتأهل أول وثاني كل مجموعة.

التصنيف الأول:

مانشستر سيتي الإنجليزي – ريال مدريد الإسباني – بايرن ميونيخ الألماني – باريس سان جيرمان الفرنسي – فلامينجو البرازيلي – بالميراس البرازيلي – ريفير بليت الأرجنتيني – فلومينينسي البرازيلي.

التصنيف الثاني:

تشيلسي الإنجليزي – بروسيا دورتموند الألماني – إنتر الإيطالي – بورتو البرتغالي – أتليتكو مدريد الإسباني – بنفيكا البرتغالي – يوفنتوس الإيطالي – رد بول سالزبورج النمساوي.

التصنيف الثالث:

الهلال السعودي – أولسان هيونداي الكوري – الأهلي المصري – الوداد المغربي – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوكا جونيورز الأرجنتيني – بوتافوجو البرازيلي.

التصنيف الرابع:

أوراوا ريدز الياباني – العين الإماراتي – الترجي التونسي – ماميلودي صنداونز – باتشوكا المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

قواعد القرعة

- لا يمكن لأي مجموعة أن تضم أكثر من فريق من نفس القارة (باستثناء أوروبا)

- هناك 4 مجموعات ستضم فريقين من أوروبا.

- سيتم وضع فريقي إنتر ميامي وسياتل الأمريكيين بشكل تلقائي في التصنيف الرابع للمجموعتين الأولى والثانية، ويلعب إنتر ميامي مباراة الافتتاح.

جوائز البطولة (وفقا لموقع Sports Illustrated الأمريكي)

- كل فريق من الفرق الـ 32 المشاركة سيحصل على ما يقارب من 50 مليون دولار فقط بسبب المشاركة.

- هناك مكافآت إضافية تعتمد على النتائج والمراكز التي يحققها كل فريق.

- حامل لقب البطولة سيحصل على 100 مليون دولار.

- لم يتم الاستقرار على التفاصيل الدقيقة لكيفية توزيع أموال الجائزة حتى الآن في انتظار التمويل من الرعاية بشكل رسمي.

البث

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيع حقوق بث كافة مباريات كأس العالم للأندية 2025 وعددهم 63 مباراة إلى منصة بث DAZN العالمية.

وكشف موقع فيفا عن إذاعة المباريات عبر المنصة العالمية مجانا.

وأشار تقرير راديو مونت كارلو إلى أن صفقة البث تمت مقابل مليار يورو.

ويتيح فيفا بيع حقوق بث المباريات من منصة DAZN إلى شبكات أخرى لكن بشرط إذاعتها مجانا.

الملاعب

تقام المباريات على 11 ملعبا مختلفا في الولايات المتحدة الأمريكية وهم:

ميامي: هارد روك ستيديوم

سياتل: لومين فيلد

لوس أنجلوس: روز بول ستيديوم

أورلاندو: كامبنج وورلد ستيديوم – إنتر أند كو ستيديوم

أتلانتا: مرسيدس بنز أرينا

ناشفيل: جيوديس بارك

شارلوت: بنك أوف أمريكا ستيديوم

سينسيناتي: تي كيو إل ستيديوم

واشنطن: أودي فيلد

فلادليفيا: لينكولن فايننشينال فيلد

نيويورك (نيوجيرسي): ميتلايف ستيديوم

وسيستضيف ملعب ميتلايف ستيديوم في نيوجيرسي النهائي يوم 13 يوليو 2025.

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