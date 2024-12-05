8 سيناريوهات من 9 تقود بوتافوجو للتتويج بلقب الدوري البرازيلي في الجولة الأخيرة

واصل بوتافوجو وبالميراس التنافس على لقب الدوري البرازيلي 2024 حتى الجولة الأخيرة من المسابقة.

وانتصر بوتافوجو فجر اليوم على إنترناسيونال بهدف دون رد خارج أرضه، فيما فاز بالميراس خارج القواعد بنتيجة 2-1 على كروزيرو.

بوتافوجو بطل كوبا ليبرتادوريس يبتعد عن بالميراس بفارق 3 نقاط قبل دخول الجولة الأخيرة، إذ يحتل الصدارة برصيد 76 نقطة مقابل 73 لبالميراس.

وسيلتقي بوتافوجو في ملعبه نيلتون سانتوس مع ساو باولو في الجولة الأخيرة، فيما يستعد بالميراس لمواجهة فلومينينسي في التوقيت ذاته يوم الأحد المقبل.

سيناريوهات تتويج بوتافوجو باللقب وفقا لشبكة جلوبو البرازيلية

فوز بوتافوجو وفوز بالميراس.. رصيد بوتافوجو سيصبح 79 وبالميراس 76.

فوز بوتافوجو وتعادل بالميراس.. رصيد بوتافوجو سيصبح 79 وبالميراس 74.

فوز بوتافوجو وخسارة بالميراس.. رصيد بوتافوجو سيصبح 79 وبالميراس 73.

تعادل بوتافوجو وفوز بالميراس.. رصيد بوتافوجو سيصبح 77 ورصيد بالميراس 76.

تعادل بوتافوجو وتعادل بالميراس.. رصيد بوتافوجو سيصبح 77 ورصيد بالميراس 74.

تعادل بوتافوجو وخسارة بالميراس.. رصيد بوتافوجو سيصبح 77 ورصيد بالميراس 73.

خسارة بوتافوجو وتعادل بالميراس.. رصيد بوتافوجو سيصبح 76 ورصيد بالميراس 74.

خسارة بوتافوجو خسارة بالميراس.. رصيد بوتافوجو سيصبح 76 ورصيد بالميراس 73.

وستكون الحالة الوحيدة لحسم بالميراس للقب الدوري البرازيلي هو فوز بالميراس وخسارة بوتافوجو.

حينها سيتساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 76 نقطة، لكن عدد انتصارات بالميراس هو من سيحسم اللقب.

سيكون الأخضر قد فاز في 23 مباراة مقابل 22 لبوتافوجو وسيحصد اللقب الثالث على التوالي.

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