تقرير: بعدما أصبح لاعبا حرا.. ساو باولو مهتم بضم أوسكار

أعاد ساو باولو البرازيلي الاهتمام بضم أوسكار عقب نهاية تعاقده مع شنجهاي بورت الصيني.

ووفقا لتقرير شبكة "ESPN" البرازيلية فإن ساو باولو يرى أن أوسكار اللاعب الأمثل لقيادة مركز صانع الألعاب.

وأشار التقرير أن اللاعب والنادي عقدا مفاوضات، لكن هدأت الأمور بسبب ظروف عائلية طرأت على اللاعب، ولا يعتبر النادي أن المفاوضات توقفت.

وأوضح التقرير أن لويس زوبيلديا المدير الفني لساو باولو يسعى لضم لاعب صانع ألعاب كلاسيكي.

وانتهى تعاقد أوسكار مع شنجهاي بورت بعد 8 سنوات قضاها بقميص الفريق.

وارتدى أوسكار قميص ساو باولو بين 2004 وحتى 2010 ثم انتقل لإنترناسيونال البرازيلي وبعد عامين أصبح لاعبا لتشيلسي الإنجليزي.

صاحب الـ 33 عاما خاض 248 مباراة بقميص شنجهاي سجل 77 هدفا وصنع 141 في جميع المسابقات وتوج بـ 5 ألقاب منها لقب الدوري الصيني 3 مرات.

وحجز ساو باولو بطاقة المشاركة في كوبا ليبرتادوريس الموسم المقبل قبل جولة وحيدة على نهاية الموسم.