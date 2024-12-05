خبر في الجول - مصطفى شوبير خارج حسابات الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 11:52

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي - مصطفى شوبير

أصبح مصطفى شوبير حارس الأهلي خارج الحسابات من التواجد في قائمة الفريق النهائية بكأس إنتركونتيننتال.

وحسبما علم FilGoal.com فإن شوبير تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية ستكون سببا في غيابه البطولة المقرر إقامتها في قطر.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي في وقت سابق إن غياب شوبير بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية.

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وأصيب شوبير خلال مواجهة البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل السلبي، وحصد خلالها جائزة رجل المباراة.

وبذلك ستتكون قائمة حراس الأهلي في كأس إنتركونتيننتال من كل من: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

وغاب الحارس البالغ 24 عاما عن قائمة الأهلي المسافرة لجنوب إفريقيا بسبب الإصابة استعدادا لمواجهة أورلاندو بيراتس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشارك شوبير الموسم الجاري في مباراتين استقبل خلالهما هدفين وخرج بشباك نظيفة في واحدة.

وسيواجه الأهلي يوم 14 ديسمبر الجاري في كأس التحدي الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي.

وفي حال حقق الأهلي الفوز سيواجه ريال مدريد بطل أوروبا في المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر على ملعب لوسيل.

الأهلي مصطفى شوبير كأس إنتركونتينينتال
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