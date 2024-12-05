خبر في الجول - بسبب عمليات إصلاح أرضية التتش.. نقل تدريبات المستبعدين والمصابين

قرر النادي الأهلي نقل التدريبات الخاصة باللاعبين المصابين والمستبعدين من مواجهة أورلاندو بسبب عمليات إصلاح أرضية ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة أورلاندو.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو في تمام الثالثة من عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد بدأ في عمليات إصلاح أرضية ملعب التتش بالجزيرة.

واستغل الأهلي فترة غياب اللاعبين المقبلة بسبب مواجهة أورلاندو في جنوب إفريقيا، ثم السفر إلى الدوحة للمشاركة في كأس إنتركونتينينتال.

وتم نقل تدريبات المصابين والمستبعدين إلى مقر النادي في مدينة نصر بسبب الإصلاحات بالتتش.

ويرأس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا، حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

وشهدت قائمة الأهلي ظهور الثنائي وسام أبو علي وأشرف داري بعد تعافيه من الإصابة، وأيضا انضمام إمام عاشور بعد انتظامه في تدريبات الفريق الجماعية قبل أيام.

فيما خرج من قائمة الأهلي مصطفى شوبير بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حارس المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: رامي ربيعة – أشرف داري – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس – عمر كمال

الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمرالساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – طاهر محمد – وسام أبو علي – كهربا – رضا سليم

وفي الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا فاز الأهلي على استاد إبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 في استاد القاهرة. بينما انتصر أورلاندو خارج ملعبه على شباب بلوزداد الجزائري 2-1.