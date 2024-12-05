ميشالاك: ليس عادلا إصدار أحكاما الآن.. وهذا رأيي بشأن تصريحات رئيس أحد وجوميز

طالب كونراد ميشالاك لاعب الزمالك بالصبر والحصول على الاستمرارية من أجل تقديم أداء أفضل بقميص الفريق.

كونراد ميشالاك النادي : الزمالك الزمالك

وانضم الجناح البولندي قادما على سبيل الإعارة من أحد السعودي لنهاية الموسم، دون أن يسجل أو يصنع حتى الآن في

وقال البولندي عبر قناة صدى البلد: "مررت بفترة بها الكثير من التوقفات بسبب الأجندة الدولية، وتحقيق الاستقرار كان صعبا بسبب التوقفات والآن أشعر بثقة أكبر وبدأت فهم الأمور مثل كيف يعمل الدوري والنادي واللاعبين، أصبحت أعرفهم أكثر وما يمكنني توقعه وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد".

وواصل "أشعر بدعم مذهل من الجماهير سواء كان الأداء جيدا أو سيئا، أعلم أن التوقعات عالية والزمالك نادٍ كبير وفخوري كوني جزءا، وأشعر بالترحيب في كل مكان أذهب به، الجميع يشجعني وهذا مذهل وتجربة رائعة، وأريد رد ذلك في الملعب".

وأكمل "الجميع في مصر يعيشون كرة القدم، والعقلية مختلفة عن أوروبا، في بولندا نحن أكثر هدوءا لكن في مصر لا يوجد صبر وهذا مفهوم، أعلم أن التوقعات عالية، أنا أكبر ناقد لنفسي، وكما قلت احتاج للوقت، لم أبدأ أي مباراة كأساسي بعد، وأود قول إن القليل من الصبر سيكون مفيدا".

وتابع "إذا لعبت 4-5 مباريات بشكل أساسي يمكن للجمهور الحكم عليّ، أحيانا أشعر بأنه ليس عادلا إصدار أحكاما الآن، إذا حصلت على الاستمرارية واستغللت الأمر سأحافظ عليها لأنني أعرف جودتي".

وواصل "لم انضم للزمالك إذا لم أكن أعلم أنني لن أستطيع مساعدة الفريق، أعلم قيمتي وأعلم ما يمكنني تقديمه للنادي وأتمنى إظهار ذلك قريبا".

وأردف "أعتقد أنه يجب أن أسجل وأصنع أهدافا وأساعد الفريق، في الزمالك لا مجال للخسارة، والجماهير تتوقع الفوز أمام الأهلي أو فرق ينافس على الهبوط. أشعر أنني اقترب من ذلك وأتمنى أن يحدث ذلك قريبا".

واستدرك "عندما حصلت على وقت أطول في المباريات كانت قريبا من التسجيل، وأهدرت أمام المصري، بعدها شعرت بالسوء وكنت غاضبا من نفسي، وعليّ التركيز في الفرص المقبلة، الآن اللاعبون يعرفونني بشكل أفضل وكذلك المدرب وأشعر أنني أكثر اندماجا وتأقلما مع الفريق ومع أسلوب".

وشدد "أحترم قرارات المدرب، ونفس الشيء للاعبين، ولدي تواصل جيد مع اللاعبين وأريد مساعدتهم والمدرب والنادي، ومن الرائع اللعب أمام الجماهير الذي يدعمون النادي بطريقة مذهلة".

وأوضح "أتواصل بشكل جيد مع جوزيه جوميز وأعلم أن هناك الكثير مما يقال في الإعلام، أعتقد أنني أفهم ما يطلبه مني المدرب الآن، وكل شيء يسير في الطريق الصحيح، واحترم قرارات المدرب وأريد الحصول على فرصة المشاركة لأن لدي طموح، أي لاعب في أي رياضة يريد المشاركة والفوز وهذا سبب قدومي".

وتابع "لم أسأل جوميز عن سبب عدم مشاركتي أو مشاركة لاعبين أخرين في مركزي، أنا لاعب محترف واحترم قرارات مدربي وعليّ إظهار مميزاتي وآمل أن يمنحني فرصتي من أجل مساعدة الفريق".

ورد ا على مركزه المفضل أجاب: "أفضل اللعب كجناح أيسر، لكن بالطبع إذا احتاجني الفريق للعب على الجهة الأخرى سأفعل".

وأتم عن رأيه بشأن تصريحات رئيس نادي أحد ورد جوزيه جوميز: "سمعت بعض التعليقات، ما قاله رئيس أحد وجوزيه جوميز هي وجهات نظر وأحترمها، وتغيير الأفكار الفنية أمر يعود للمدير الفني وليس لي، أنا أتبع القواعد التي يحددها وأريد تقديم الأفضل".