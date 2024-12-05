بوستنجي: هدفي في ليبيا كان تعويضا عن خطأ الجزائر.. والفارق بيننا والمغرب

يرى عبد الله بوستنجي لاعب منتخب الشباب المتأهل لأمم إفريقيا تحت قيادة روجيرو ميكالي أن الفوارق الفنية بين مصر والمغرب ليست كبيرة على أرض الملعب.

وأوضح بوستنجي أن الميزة التي تمنح الأفضلية للاعبي المغرب هي الإعداد منذ فترة طويلة.

وقال عبد الله بوستنجي لاعب سموحة المعار من الأهلي عبر قناة صدى البلد: "هذه سادس سنة لي في الأهلي وتم انضمامي عن طريق أكاديمية خضت من خلالها مباريات ضد أكثر من فريق وبعد عام فقط طلبني الأهلي وكنت سعيدا بهذا الانضمام".

أما عن بطولة شمال إفريقيا للشباب فأجاب "لعبنا مباراة جيدة نوعا ما أمام المغرب لكن لم يكن هناك توفيق، والحمد لله عوضنا ذلك بالتأهل".

وشدد "لا أشعر بفوارق كبيرة بين منتخبي مصر والمغرب للشباب داخل الملعب، لكن الميزة لديهم أن هذا الفريق يتم إعداده منذ عامين بينما نحن معسكرنا كان قبل 14 يوما فقط تقريبا".

وتابع بوستنجي "إن شاء الله إذا تواجهنا مع منتخب المغرب في بطولة إفريقيا للشباب نقدم أداء جيد ونحقق الفوز".

وأضاف "مواجهة تونس كانت أجوائها مختلفة لأنها لم تقبل أي نتيجة سوى الفوز لحسم التأهل".

واختتم بوستنجي تصريحاته "هدفي في ليبيا مع نهاية المباراة وخطف نقاط اللقاء، وأشعر أنه تعويضا لي على ارتكابي خطأ ركلة جزاء لمنتخب الجزائر".

وكان منتخب الشباب قد خطف بطاقة التأهل إلى أمم إفريقيا بعد الفوز على تونس في الجولة الأخيرة.