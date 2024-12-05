مواعيد مباريات الخميس 5 ديسمبر 2024.. قرعة كأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 10:59

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

تُجرى مساء اليوم مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي من مصر.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري الإنجليزي

تختتم منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي بمباراتين.

إذ يحل برايتون ضيفا على فولام في التاسعة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يحل توتنام ضيفا على بورنموث في العاشرة والربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

قرعة كأس العالم للأندية

تقام مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمثل الأهلي مصر في البطولة.

وتنطلق مراسم القرعة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس الإخبارية وأبوظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.

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