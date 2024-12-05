مبابي: خطأ كبير في مباراة كل تفاصيلها مهمة.. أتحمل كامل المسؤولية

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 01:01

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

حمل كيليان مبابي لاعب ريال مدريد نفسه مسؤولية الهزيمة الت يتعرض له فريقه أمام أتليتك بلباو.

وفاز بلباو على ريال مدريد 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس في مباراة مقدمة من الجولة 19 من الدوري الإسباني

وكتب مبابي عبر الاستوري الخاص به على إنستجرام: "نتيجة سيئة. خطأ كبير في مباراة كل تفاصيلها مهمة. أنا أتحمل كامل المسؤولية. إنها لحظة صعبة لكنها الوقت المناسب لتغيير الوضع ولكي أظهر للجميع من أنا".

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وتكبد ريال مدريد الهزيمة الثانية خلال منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإسباني .

وأهدر كيليان مبابي ركلة جزاء أمام بلباو، بعدما أضاع خلال مباراة ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

الفوز رفع رصيد بلباو إلى النقطة 29 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

فيما توقف رصيد ريال مدريد عند 33 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف برشلونة المتصدر لكن الفريق الملكي لعب مباراة أقل.

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