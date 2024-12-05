مؤتمر أنشيلوتي: كنا نستحق الخروج بنقطة أمام بلباو.. ومبابي ليس في مستواه

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 00:54

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه كان يستحق الخروج أمام أتليتك بلباو بنتيجة التعادل على أقل تقدير.

وفاز بلباو على ريال مدريد 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس في مباراة مقدمة من الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "بلباو فريق خطير للغاية على ملعبه، أعتقد أن التعادل كانت النتيجة العادلة وفقا لما قدمه الفريقين".

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وأضاف "في الشوط الأول، كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، ولكن تحسنت الأمور في الشوط الثاني وحصلنا على عدة فرص ولم نسجل. ما زلنا نقاتل وعلينا التطلع إلى مباراة يوم السبت".

وتابع "مبابي، بيلينجهام وفينيسيوس هم من ينفذون ركلات الجزاء. مبابي تحمل مسؤولية تسديدها وفشل. هذا يمكن أن يحدث".

وشدد "مبابي ليس في مستواه، لكنه يحتاج إلى التكيف ويعمل على تقديم أداء أفضل".

وأتم "فالفيردي ؟ إنه منزعج مثل مبابي بعد خطأه. لكن يجب ألا نتطرق إليه. الأخطاء في كرة القدم موجودة. يجب أن ننظر إلى المباراة التالية".

وتكبد ريال مدريد الهزيمة الثانية خلال منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإسباني .

وأهدر كيليان مبابي ركلة جزاء أمام بلباو، بعدما أضاع خلال مباراة ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

الفوز رفع رصيد بلباو إلى النقطة 29 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

فيما توقف رصيد ريال مدريد عند 33 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف برشلونة المتصدر لكن الفريق الملكي لعب مباراة أقل.

ريال مدريد أنشيلوتي الدوري الإسباني
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