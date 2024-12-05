كرة يد - مي جمعة لـ في الجول: كنت أثق أن الكرة الأخيرة لن تسكن شباكي.. وحققنا الحلم

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 00:47

كتب : محمد سمير

مي جمعة - حارس مرمى منتخب سيدات مصر كرة يد

كشفت مي جمعة حارس مرمى منتخب سيدات مصر لكرة اليد عن عدم تصديقها لما حدث أمام الكونغو الديمقراطية وخطف بطاقة التأهل لبطولة العالم 2025 حتى الآن.

وتغلب منتخب سيدات مصر لكرة اليد على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 23-22 في ربع النهائي، بسيناريو درامي بعد تسجيل مريم عمر هدفا قاتلا قبل ثانيتين من النهاية.

وتواجد منتخب سيدات مصر في نصف نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولى تاريخيا وحسم التأهل لبطولة العالم لأول مرة.

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وقالت مي جمعة حارس مرمى منتخب سيدات مصر لكرة اليد لـ FilGoal.com: "حتى الآن لا أصدق ما حققناه، وتحقيق حلم كل لاعبات منتخب مصر بالتأهل إلى بطولة العالم، وكانت لاعبات مصر رجالا والحمد لله شرفنا بلدنا".

وكشفت مي "كان الإحساس صعبا في آخر 20 ثانية، وكنت خائفة بالطبع لكن كنت أثق أن الكرة لن تسكن شباكي والحمد لله نجحت في التصدي ومريم عمر نجحت في تسجيل الهدف القاتل".

أما عن سر تألقها وحصد جائزة أفضل لاعبة مرتين أجابت "هو فضل وكرم من الله ومساعدة كل من حولي وهو ما لن يفي بحقهم سواء زوجي أو عائلتي وأصدقائي والجهاز الفني، كل من دعمني يمنحني ثقة للظهور بأفضل شكل".

وبسؤالها عن مواجهة منتخب أنجولا المقبلة كشفت "مستواهم بعيدا جدا عن قارة إفريقيا، لكن سنبذل قصارى جهدنا أمام منتخبهم وهدفنا تحقيق ميدالية إن شاء الله".

واختتمت مي تصريحاتها "قبل وصولنا إلى الكونغو الديمقراطية كان هدفنا جميعا الوصول لبطولة العالم، ولم أشك لحظة في عدم تأهلنا للمونديال، وأشكر كل من دعمنا في ظل عدم الاهتمام من جوانب عديدة لكن الحمد لله ربنا كرمنا على قدر نيتنا".

وحصدت مي جمعة جائزة أفضل لاعبة في مباراة سيدات مصر أمام الكونغو الديمقراطية بربع نهائي كرة اليد.

بطولة العالم

تقام النسخة 27 من بطولة العالم لسيدات كرة اليد في دولتي ألمانيا وهولندا خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2025.

وتشارك مصر للمرة الأولى تاريخيا.

وحتى الآن يعتبر منتخب سيدات مصر هو المنتخب الوحيد الذي يشارك للمرة الأولى في بطولة العالم.

وحسمت الفرق الآتية تأهلها: (ألمانيا - هولندا - أمريكا - فرنسا - الأرجنتين - البرازيل - أوروجواي - تونس - أنجولا - السنغال - مصر)

وبذلك تأهل 11 منتخبا من أصل 32 مشاركين في البطولة.

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