كرة يد - مروة عيد لـ في الجول: تحقق حلم سنوات.. وشاركت رغم الإصابة

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 00:35

كتب : محمد سمير

مروة عيد - منتخب سيدات مصر كرة يد

أعربت مروة عيد قائد منتخب مصر لكرة اليد عن سعادتها بتحقيق حلمها أخيرا والتأهل لبطولة العالم.

وتغلب منتخب سيدات مصر لكرة اليد على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 23-22 في ربع النهائي، بسيناريو درامي بعد تسجيل مريم عمر هدفا قاتلا قبل ثانيتين من النهاية.

وتواجد منتخب سيدات مصر في نصف نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولى تاريخيا وحسم التأهل لبطولة العالم لأول مرة.

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وقالت مروة عيد قائد منتخب مصر لسيدات كرة اليد لـ FilGoal.com: "لعبت مباراة الكونغو الديمقراطية بصعوبة شديدة وربط ظهري بسبب تعرضي لتمزق في عضلات الظهر وبسببه غبت عن المباريات السابقة".

وتابعت "لم يكن من الممكن لي عدم لعب هذه المباراة، والمدير الفني اتفق معي المشاركة في الشوط الثاني، وكنت أخطط للمشاركة في آخر 20 دقيقة لكنه طالبني بالمشاركة".

وشددت مروة "آخر 20 ثانية كانت لدي مشاعر مختلطة لكنني كنت على ثقة بكرم الله لنا وتحقيق الفوز رغم أن الكرة كانت مع الكونغو الديمقراطية والنتيجة تشير للتعادل".

وأضافت "قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، لأنه تم رفع لعب سلبي علينا ومررت الكرة للاعبتنا التي سجلت بالفعل لكن تم إلغاء الهدف فباتت الكرة مع الكونغو الديمقراطية ومتبقي 20 ثانية فقط".

وكشفت "كنت أشعر بكرم الله لنا رغم أن الكرة معهم، وتصدت مي جمعة للكرة ونجح في هجمة مرتدة بالتمرير إلى مريم عمر التي سجلت الهدف القاتل".

أما عن التأهل لبطولة العالم فاختتمت تصريحاتها "لا أعلم ماذا أقول عن ذلك، حلم سنوات تحقق أخيرا وهذا فضل وكرم من الله".

بطولة العالم

تقام النسخة 27 من بطولة العالم لسيدات كرة اليد في دولتي ألمانيا وهولندا خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2025.

وتشارك مصر للمرة الأولى تاريخيا.

وحتى الآن يعتبر منتخب سيدات مصر هو المنتخب الوحيد الذي يشارك للمرة الأولى في بطولة العالم.

وحسمت الفرق الآتية تأهلها: (ألمانيا - هولندا - أمريكا - فرنسا - الأرجنتين - البرازيل - أوروجواي - تونس - أنجولا - السنغال - مصر)

وبذلك تأهل 11 منتخبا من أصل 32 مشاركين في البطولة.

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