لاعب الزمالك الشاب يُجري جراحة ناجحة بعد تعرضه لكسر في القدم

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 00:28

كتب : FilGoal

فريق شباب الزمالك 2005

خضع يوسف أحمد حسن لاعب وسط فريق الزمالك مواليد ٢٠٠٥، لجراحة ناجحة مساء الأربعاء، بأحد المستشفيات الخاصة.

وأجرى اللاعب جراحة عبارة عن تثبيت الكسر الذي تعرض له في "قصبة وشظية القدم".

وتعرض يوسف أحمد للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الأهلي التي جمعتهما في الجولة السادسة من بطولة الجمهورية للشباب.

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وحرص حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على قطاعات الكرة، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، على إنهاء كافة الإجراءات للاعب من أجل إجراء العملية الجراحية بأسرع وقت.

كما حرص على الاطمئنان على اللاعب كل من، حازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس المرمى بالقطاع، بالإضافة إلى الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٥ بقيادة أسامة عبد الله، وزملائه بالفريق.

الزمالك يوسف أحمد حسن شباب الزمالك 2005
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