لا يمكن إيقافه.. ماذا قدم صلاح في تعادل ليفربول أمام نيوكاسل
الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 00:12
كتب : FilGoal
واصل محمد صلاح تألقه مع ليفربول وخلال تعادل الريدز أمام نيوكاسل بثلاثة أهداف لكل منهما.
وسجل صلاح هدفين وصنع هدفا في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري الإنجليزي.
واعتلى محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ 13 هدفا متفوقا على إيرلينج هالاند.
ويقدم لكم FilGoal.com أرقام صلاح خلال المباراة:
لعب: 90 دقيقة
سجل: هدفان
صنع: هدفا
دقة التمريرات: 20 من 28 بنسبة 71%
صناعة الفرص: 3
دقة التسديدات: 2 من 3 بنسبة 67%
لمس الكرة: 49
كرات طولية: 2 من 2 بنسبة 100%
استعادة الكرة: 3
صراعات أرضية: 2 من 5 بنسبة 40%
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