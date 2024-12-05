جوائز كاف - تواجد مسار ومدربه وحارس مرماه بالقائمة المختصرة للكرة النسائية

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 00:04

كتب : FilGoal

حبيبة صبري - حارس مرمى سيدات مسار

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة المختصرة للمرشحين لجوائز الأفضل بالكرة النسائية.

وشهدت الترشيحات تواجد نادي مسار للمنافسة على لقب أفضل ناد لعام 2024.

بينما تواجدت حبيبة صبري حارس مرمى مسار في قائمتي جائزة أفضل لاعبة شابة وأفضل حارسة مرمى بالقارة.

أخبار متعلقة:
بينهن حبيبة صبري.. 4 لاعبات من مسار في التشكيل المثالي لدوري أبطال إفريقيا سيدات - "صنداونز لم يعرف عنا شيئا".. مدرب مسار يروي قصة البرونزية الإفريقية مازيمبي يحصد لقب دوري أبطال إفريقيا سيدات.. وجائزتان لـ مسار برونزية مصرية تاريخية.. مسار يحصد المركز الثالث في دوري أبطال إفريقيا سيدات

وأخيرا تواجد أحمد رمضان في قائمة أفضل مدير فني لفريق بالكرة النسائية في إفريقيا.

وتم استبعاد الثنائي المحترف ساندرين نيونكورو وشادية نانكيا من قائمة اللاعبات المرشحات للأفضل داخل القارة.

وكان مسار قد حقق برونزية تاريخية بدوري أبطال إفريقيا للسيدات.

ويأتي تأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي منذ استحواذ مجموعة Right to Dream على ملكيته عام 2021.

وحققت سيدات مسار لقب كأس مصر موسم 2022-2023، قبل أن يواصلن الإنجازات بالفوز بثنائية الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي 2023-2024. كما يتصدر الفريق ترتيب الدوري المصري للكرة النسائية في الموسم الحالي 2024-2025 بعد مرور جولتين على بدايته.

وكان مسار (توت عنخ آمون سابقاً) قد تأهل لتصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بوصفه بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات 2023-2024.

واحتل مسار المركز الثاني في تصفيات شمال إفريقيا، بعد أن حقق انتصارين على حساب جمعية سوسة التونسي (7-0) وأكبو الجزائري (4-2)، وتلقى هزيمة وحيدة من الجيش الملكي المغربي (1-0).

الكرة النسائية مسار سيدات مسار
نرشح لكم
كرة يد - مي جمعة لـ في الجول: كنت أثق أن الكرة الأخيرة لن تسكن شباكي.. وحققنا الحلم كرة يد - مروة عيد لـ في الجول: تحقق حلم سنوات.. وشاركت رغم الإصابة كرة يد - التاريخ يُكتب.. سيدات مصر إلى كأس العالم بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية انتهت كرة يد - سيدات مصر (23)-(22) الكونغو الديمقراطية.. إلى المونديال سيدات - المغربية بو مهدي مدربة مازيمبي : الفوز بدوري الأبطال في بلادي له مذاق آخر كرة سلة - للدفاع عن لقب إفريقيا.. سيدات سبورتنج تغادرن إلى السنغال الأربعاء كرة يد - خطوة نحم حلم المونديال.. سيدات مصر تهزمن كاب فيردي والتأهل لربع النهائي كرة سلة - الدماطي رئيسا لبعثة السيدات في السنغال لخوض بطولة إفريقيا
أخر الأخبار
سلوت: صلاح مثّل تهديدا مستمرا أمام نيوكاسل 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أموريم: الكرات الثابتة قتلت المباراة.. وكان بإمكاننا أن نحصل على أفضلية مختلفة 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: أفضل أداء لنا في الكرات الثابتة حدث أمام مانشستر يونايتد 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مبابي: خطأ كبير في مباراة كل تفاصيلها مهمة.. أتحمل كامل المسؤولية 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعثة الأهلي تصل جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة أورلاندو في دوري الأبطال 26 دقيقة | الدوري المصري
مدرب نيوكاسل: قدمنا أفضل ما لدينا أمام ليفربول.. والبدلاء سببوا لنا المشاكل 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أنشيلوتي: كنا نستحق الخروج بنقطة أمام بلباو.. ومبابي ليس في مستواه 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
رغم الاحتفال من أجل بوفي.. فيورنتينا يودع كأس إيطاليا أمام إمبولي 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 3 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية 4 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران