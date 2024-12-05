جوائز كاف - تواجد مسار ومدربه وحارس مرماه بالقائمة المختصرة للكرة النسائية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة المختصرة للمرشحين لجوائز الأفضل بالكرة النسائية.

وشهدت الترشيحات تواجد نادي مسار للمنافسة على لقب أفضل ناد لعام 2024.

بينما تواجدت حبيبة صبري حارس مرمى مسار في قائمتي جائزة أفضل لاعبة شابة وأفضل حارسة مرمى بالقارة.

وأخيرا تواجد أحمد رمضان في قائمة أفضل مدير فني لفريق بالكرة النسائية في إفريقيا.

وتم استبعاد الثنائي المحترف ساندرين نيونكورو وشادية نانكيا من قائمة اللاعبات المرشحات للأفضل داخل القارة.

وكان مسار قد حقق برونزية تاريخية بدوري أبطال إفريقيا للسيدات.

ويأتي تأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي منذ استحواذ مجموعة Right to Dream على ملكيته عام 2021.

وحققت سيدات مسار لقب كأس مصر موسم 2022-2023، قبل أن يواصلن الإنجازات بالفوز بثنائية الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي 2023-2024. كما يتصدر الفريق ترتيب الدوري المصري للكرة النسائية في الموسم الحالي 2024-2025 بعد مرور جولتين على بدايته.

وكان مسار (توت عنخ آمون سابقاً) قد تأهل لتصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بوصفه بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات 2023-2024.

واحتل مسار المركز الثاني في تصفيات شمال إفريقيا، بعد أن حقق انتصارين على حساب جمعية سوسة التونسي (7-0) وأكبو الجزائري (4-2)، وتلقى هزيمة وحيدة من الجيش الملكي المغربي (1-0).