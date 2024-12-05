ماذا يحدث مع مبابي؟.. بلباو يكبد ريال مدريد الهزيمة الثانية في الدوري

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 00:03

كتب : FilGoal

مبابي - ريال مدريد ضد بلباو

تكبد ريال مدريد الهزيمة الثانية خلال منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإسباني .

وفاز بلباو على ريال مدريد 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس في مباراة مقدمة من الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وسجل أليكس بيرينجير وجوركا جوروزيتا هدفي أتليتك بلباو.

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فيما أحرز جود بيلينجهام هدف ريال مدريد الوحيد.

وأهدر كيليان مبابي ركلة جزاء أمام بلباو، بعدما أضاع خلال مباراة ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

الفوز رفع رصيد بلباو إلى النقطة 29 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

فيما توقف رصيد ريال مدريد عند 33 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف برشلونة المتصدر لكن الفريق الملكي لعب مباراة أقل.

وصف المباراة

بدأ بلباو المباراة بضغط هجومي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسري من نيكو ويليامز ولكن يتألق فى إبعادها تيبو كورتوا في الدقيقة الخامسة.

وفي محاولة جديدة عن طريق ركلة ركنية لصالح أتليتك بلباو من الجهة اليمني نفذها نيكو ويليامز بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها دفاع ريال مدريد إلى منطقة وسط الملعب في الدقيقة 28.

وشهدت الدقيقة 53 أول أهداف المباراة لصالح أتليتك بلباو عن طريق أليكس بيرنجير بعد كرة عرضية من الجهة اليسري حاول إبعادها تيبو كورتوا ولكن بيرنجير كان متمركز داخل منطقة الست ياردات وسددها سكنت المرمى.

وأهدركيليان مبابي ركلة جزاء عند الدقيقة 68 بعد تألق من يولين أجيريزابالا.

ونجح جود بيلينجهام في تسجيل هدف التعادل بعد متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء.

وسجل بلباو الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعب ريال مدريد من فيدريكو فالفيردي استغلها جوركا جوروزيتا وانطلق ومن ثم سددها سكنت المرمى.

أرقام من خسارة ريال مدريد:

موسم 2023-2024: ريال مدريد تعرض لهزيمة واحدة خلال 38 مباراة.

موسم 2024-2025: تعرض لهزيمتين خلال 15 مباراة فقط.

ريال مدريد خسر 5 مباريات من آخر 11 مباراة له في جميع المسابقات.

مبابي أهدر 13 فرصة محققة للتسجيل في الدوري الإسباني هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر.

بيلينجهام سجل في 4 مباريات متتالية في الدوري الإسباني ليكرر ما حققه في موسمه الأول مع الفريق.

ريال مدريد
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