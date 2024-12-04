كأس ألمانيا - بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يودع من دور الـ 16 بثلاثية أمام لايبزج
الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 23:51
كتب : FilGoal
ودع إينتراخت فرانكفورت كأس ألمانيا من دور الـ 16 أمام لايبزج بالخسارة 3-0.
وشارك عمر مرموش هداف فرانكفورت في اللقاء كاملا دون أن يسجل أو يصنع.
وتأهلت فرق أرمينيا بيلفيلد وشتوتجارت وفيردر بريمن وكولن وباير ليفركوزن وفولفسبورج ولايبزج.
وتتبقى مباراة أخيرة بين كارلسروه وأوجسبورج لحسم آخر المتأهلين لربع النهائي.
وصف المباراة
بسط لايبزج سيطرته على اللقاء هجوميا منذ البداية، فسجل لويس أوبيندا الهدف الأول في الدقيقة 18 لكن ألغي بداعي التسلل.
وسجل باومجرنتر هدفا ألغي أيضا بداعي التسلل في الدقيقة 23.
وبعد 7 دقائق مرر النرويجي أنطونيو نوسا الكرة لبنجامين سيسكو الذي انفرد وراوغ روبن كوش ثم الحارس ببراعة وسجل في الشباك بمهارة عالية.
لايبزيج يتقدم على فرانكفورت بهدف اللاعب بنيامين سيسكو#لايبزيج 1 #آينتراخت_فرانكفورت 0#كأس_ألمانيا #دبي_الرياضية pic.twitter.com/ZEilJQWH2z— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 4, 2024
في الشوط الثاني سجل أوبيندا الهدف الثاني في 49 من صناعة نوسا أيضا.
لويس أوبيندا يحرز هدف لايبزيج الثاني في مرمى فرانكفورت #لايبزيج 2 #آينتراخت_فرانكفورت 0#كأس_ألمانيا #دبي_الرياضية pic.twitter.com/S5FQdkS5OE— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 4, 2024
وبعد 9 دقائق سجل أوبيندا بتصويبة صاروخية كرة الهدف الثاني له والثالث للايبزج معززا من تقدم فريقه ووضع قدما في ربع النهائي.
لويس أوبيندا يحرز هدف لايبزيج الثالث في مرمى فرانكفورت #لايبزيج 3 #آينتراخت_فرانكفورت 0#كأس_ألمانيا #دبي_الرياضية pic.twitter.com/vwzD9qyAuU— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 4, 2024
ولم يشهد اللقاء أي تسديدة طيلة 90 دقيقة من مرموش، بينما أكمل 4 مراوغات ناجحة فقط من أصل 7، وأرسل 6 عرضيات لم تصل أي واحدة منها لزملائه.
إجمالا سدد لاعبو فرانكفورت كرة وحيدة فقط على مرمى لايبزج جاءت في الدقيقة 80 عن طريق هوجو إيكيتيكي.
وستقام مباريات ربع النهائي في شهر فبراير المقبل 2025.