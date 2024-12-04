كأس ألمانيا - بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يودع من دور الـ 16 بثلاثية أمام لايبزج

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 23:51

كتب : FilGoal

مرموش - فرانكفورت - لايبزج

ودع إينتراخت فرانكفورت كأس ألمانيا من دور الـ 16 أمام لايبزج بالخسارة 3-0.

وشارك عمر مرموش هداف فرانكفورت في اللقاء كاملا دون أن يسجل أو يصنع.

وتأهلت فرق أرمينيا بيلفيلد وشتوتجارت وفيردر بريمن وكولن وباير ليفركوزن وفولفسبورج ولايبزج.

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وتتبقى مباراة أخيرة بين كارلسروه وأوجسبورج لحسم آخر المتأهلين لربع النهائي.

وصف المباراة

بسط لايبزج سيطرته على اللقاء هجوميا منذ البداية، فسجل لويس أوبيندا الهدف الأول في الدقيقة 18 لكن ألغي بداعي التسلل.

وسجل باومجرنتر هدفا ألغي أيضا بداعي التسلل في الدقيقة 23.

وبعد 7 دقائق مرر النرويجي أنطونيو نوسا الكرة لبنجامين سيسكو الذي انفرد وراوغ روبن كوش ثم الحارس ببراعة وسجل في الشباك بمهارة عالية.

في الشوط الثاني سجل أوبيندا الهدف الثاني في 49 من صناعة نوسا أيضا.

وبعد 9 دقائق سجل أوبيندا بتصويبة صاروخية كرة الهدف الثاني له والثالث للايبزج معززا من تقدم فريقه ووضع قدما في ربع النهائي.

ولم يشهد اللقاء أي تسديدة طيلة 90 دقيقة من مرموش، بينما أكمل 4 مراوغات ناجحة فقط من أصل 7، وأرسل 6 عرضيات لم تصل أي واحدة منها لزملائه.

إجمالا سدد لاعبو فرانكفورت كرة وحيدة فقط على مرمى لايبزج جاءت في الدقيقة 80 عن طريق هوجو إيكيتيكي.

وستقام مباريات ربع النهائي في شهر فبراير المقبل 2025.

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