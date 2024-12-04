القسم الثالث – طاقما تحكيم لمباراة واحدة يتكرر مرتين

شهد دوري القسم الثالث تواجد طاقمين تحكيم لمباراة واحدة في مناسبتين خلال مباريات الجولة الحالية.

وفي مباراة اتحاد بسيون مع قلين تواجد طاقم تحكيم من الإسكندرية وكذلك طاقم من دمياط.

وقال رضا زرير مدير الكرة بنادي اتحاد بسيون عن ذلك لـ "وصل للملعب طاقمين من الإسكندرية ودمياط، قررت التواصل مع عزب حجاج مسؤول لجنة الحكام".

وأوضح "عزب حجاج قرر إسناد المهمة لطاقم تحكيم دمياط وهم أحمد حسونة حكم ساحة وأحمد ذكي مساعد أول ومصطفى سميح مساعد ثاني وذكرت لهم ربما يكون هناك مباراة أخرى لكم ولكن اخطأتم المباراة ، وحققنا الفوز بهدفين دون رد"

بينما قال ضياء أبو عتمان إداري فريق سمنود لـ: "في الساعة 12 ظهرا علمنا بتواجد طاقمي تحكيم من الإسكندرية والقليوبية لإدارة مباراة فريقنا أمام الزعفران".

وأضاف "تواصلنا مع لجنة الحكام وتم اسناد المهمة لطاقم تحكيم القليوبية وغادر طاقم تحكيم الإسكندرية مبكرا".

يذكر أن مباراة سمنود أمام الزعفران انتهت بفوز فريق سمنود بهدف دون رد.