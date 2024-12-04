القسم الثالث – طاقما تحكيم لمباراة واحدة يتكرر مرتين

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 22:31

كتب : رضا السنباطي

دوري القسم الثالث

شهد دوري القسم الثالث تواجد طاقمين تحكيم لمباراة واحدة في مناسبتين خلال مباريات الجولة الحالية.

وفي مباراة اتحاد بسيون مع قلين تواجد طاقم تحكيم من الإسكندرية وكذلك طاقم من دمياط.

وقال رضا زرير مدير الكرة بنادي اتحاد بسيون عن ذلك لـ "وصل للملعب طاقمين من الإسكندرية ودمياط، قررت التواصل مع عزب حجاج مسؤول لجنة الحكام".

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية ب – محمد حليم يتولى تدريب بورفؤاد بعد عام في الدرجة الثانية.. سانتوس يعود للدوري البرازيلي الممتاز الدرجة الثانية ب - اتحاد الكرة يمنح الهلال بمطروح نقاط مواجهة الأولمبي كوبا سود أمريكانا - بعد عامين في الدرجة الثانية.. كروزيرو يتأهل للنهائي بقيادة دينيز

وأوضح "عزب حجاج قرر إسناد المهمة لطاقم تحكيم دمياط وهم أحمد حسونة حكم ساحة وأحمد ذكي مساعد أول ومصطفى سميح مساعد ثاني وذكرت لهم ربما يكون هناك مباراة أخرى لكم ولكن اخطأتم المباراة ، وحققنا الفوز بهدفين دون رد"

بينما قال ضياء أبو عتمان إداري فريق سمنود لـ: "في الساعة 12 ظهرا علمنا بتواجد طاقمي تحكيم من الإسكندرية والقليوبية لإدارة مباراة فريقنا أمام الزعفران".

وأضاف "تواصلنا مع لجنة الحكام وتم اسناد المهمة لطاقم تحكيم القليوبية وغادر طاقم تحكيم الإسكندرية مبكرا".

يذكر أن مباراة سمنود أمام الزعفران انتهت بفوز فريق سمنود بهدف دون رد.

الدرجة الثانية القسم الثالث
نرشح لكم
أبو قير للأسمدة لـ في الجول: أكثر من فريق طالب بتأجيل الجولة 12 بسبب ضغط المباريات دوري المحترفين - حسام عبد العال مديرا فنيا لـ بلدية المحلة دوري المحترفين - بلدية المحلة يعلن قبول استقالة إبراهيم صلاح دوري المحترفين – المقاولون العرب يخطف الصدارة.. و7 انتصارات في الجولة العاشرة دوري المحترفين – الترسانة ينتصر على السكة الحديد مودرن ويقلص الفارق مع المصرية للاتصالات مواعيد مباريات الثلاثاء 3 ديسبمر - برشلونة ضد مايوركا.. ومواجهة قوية في كأس ألمانيا دوري المحترفين - المقاولون يفوز على أسوان.. وأمير عزمي يقود الداخلية للانتصار انتهت دوري المحترفين - المقاولون العرب (2)-(0) أسوان
أخر الأخبار
دي سا يسترجع عبر في الجول ذكريات نهائي 2013 بين الأهلي وأورلاندو في أبطال إفريقيا 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأهلي يكشف تفاصيل زيارة هاني أبو ريدة للنادي 18 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثليتك: الاتحاد السعودي يتفاوض مع كونكاكاف للمشاركة في الكأس الذهبية 32 دقيقة | أمريكا
قائمة بيراميدز - غياب 4 لاعبين ضد دجوليبا في دوري أبطال إفريقيا 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
أبو قير للأسمدة لـ في الجول: أكثر من فريق طالب بتأجيل الجولة 12 بسبب ضغط المباريات ساعة | القسم الثاني
مران الزمالك - تأهيل ناصر ماهر وإيشو.. وراحة لـ منسي ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين - حسام عبد العال مديرا فنيا لـ بلدية المحلة ساعة | القسم الثاني
بحضور إنفانتينو.. مرتجي يشارك في حفل عشاء فيفا على هامش قرعة مونديال الأندية ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 3 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية 4 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران