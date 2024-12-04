الكونفدرالية - الزمالك يعلن موعد مباراته ضد المصري.. والملعب المستضيف

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 22:06

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك - المصري

تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بتعديل ملعب مواجهته ضد المصري في الكونفدرالية.

وسيلتقي الزمالك مع المصري في الجولة الثالثة والرابعة من الكونفدرالية.

وتقرر إقامة المباراة يوم 15 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بدلاً من ستاد القاهرة.

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ويستعد الزمالك للقاء إنييمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا في الجولة الثالثة.

وفاز الزمالك في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، فيما فاز المصري على إنييمبا النيجيري بهدفين دون رد.

موعد مباراة الزمالك وإنييمبا والقناة الناقلة

يلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل الموافق 8 ديسمبر.

وتقام المباراة على استاد جودسويل أكبابيو الدولي.

وتبدأ المباراة في تمام السادسة مساءً.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بتعليق علي محمد علي.

الزمالك المصري في الكونفدرالية
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