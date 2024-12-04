انتهت كأس ألمانيا - لايبزج (3)-(0) فرانكفورت.. مرموش يودع

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 21:34

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لايبزج وإينتراخت فرانكفورت في دور الـ 16 من كأس ألمانيا.

ويبدأ عمر مرموش اللقاء أساسيا في هجوم فرانكفورت، في مباراة تذاع عبر دبي الرياضية.

وتبدأ المباراة في العاشرة إلا الربع الذي يقام على ملعب ريد بول أرينا.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 59: جوووووول الثااالث.. أوبيندا يسجل للايبزج ويزيد الفارق بتصويبة صاروخية

ق 49: جوووووول الثاااني.. لويس أوبيندا يضيف الثاني للايبزج

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 31: جووووول بنجامين سيسكو يسجل الأول للايبزج.. تلقى تمريرة من نوسا وراوغ المدافع ثم الحارس بمهارة رائعة وسجل

ق 23: إلغاء هدف جديد من باومجرنتر لاعب لايبزج بسبب التسلل

ق 18: إلغاء هدف أوبيندا مهاجم لايبزج بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل

بداية اللقاء

فرانكفورت كأس ألمانيا لايبزج عمر مرموش
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