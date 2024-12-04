تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي أمام لايبزج في كأس ألمانيا
الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 21:16
كتب : FilGoal
يتواجد عمر مرموش أساسيا مع أينتراخت فرانكفورت أمام لايبزج في ثمن نهائي كأس ألمانيا.
كما يتواجد التونسي إلياس سخيري في التشكيل الأساسي، بينما يجلس الجزائري فارس شايبي على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل فرانكفورت كالتالي:
حراسة المرمى: كيفن تراب
خط الدفاع: نامدي كولينز- توتا- روبن كوخ- راسموس كرستنسن
خط الوسط: إلياس سخيري- هوجو لارسون- ماريو جوتزه - برون
خط الهجوم: هوجو إكيتيكي- عمر مرموش.
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