كرة يد - التاريخ يُكتب.. سيدات مصر إلى كأس العالم بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية

نجح منتخب سيدات مصر لكرة اليد في كتابة التاريخ بحسم التأهل إلى بطولة العالم 2025 بعد الوصول إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولى.

وتغلبت سيدات مصر على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 23-22 في ربع النهائي.

وحسمت سيدات مصر المباراة على صاحبات الأرض بهدف قبل ثانيتين على النهاية.

وبذلك يتواجد منتخب مصر في كأس العالم للسيدات 2025 والمقرر إقامتها في دولتي ألمانيا وهولندا في نوفمبر المقبلأ.

ويلعب منتخب مصر أمام أنجولا في نصف النهائي يوم الجمعة.

وحصد منتخب أنجولا اللقب 12 مرة في آخر 13 نسخة أقيمت من البطولة.

وتأهل منتخب مصر إلى بطولة العالم للسيدات رفقة منتخبات السنغال وأنجولا وتونس من قارة إفريقيا.

وبدأ اللقاء متكافئا من الجانبين حتى تفوقت سيدات مصر مع منتصف الشوط الأول بنتيجة 6-4.

وتعادل منتخب الكونغو الديمقراطية 7-7 ليسير الشوط بعد ذلك هدف بهدف.

وشاركت مروة عيد في الدقيقة 26:30 للمرة الأولى بعد غياب 3 مباريات للإصابة بتمزق في عضلات الظهر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 11-11.

ومع بداية الشوط الثاني تفوقت سيدات مصر وتقدمن 17-14 في الدقيقة التاسعة.

وشهد النصف الأخير من الشوط الثاني صحوة من صاحبات الأرض كللت بالنجاح بعد التعادل 21-21 في الدقيقة 23 من الشوط.

وقبل 7 دقائق تقدمت لاعبات الكونغو الديمقراطية بفارق هدف قبل أن تتعادل مصر 22-22 في الدقيقة 25.

واستمر التعادل حتى الثواني الأخيرة وحصلت الكونغو الديمقراطية على فرصة ذهبية بامتلاك الكرة في آخر 20 ثانية مع استمرار التعادل.

وتألقت مي جمعة حارس مرمى منتخب السيدات وتصدت للكرة قبل أن تمررها إلى مريم عمر التي أحرزت الهدف القاتل قبل ثانيتين من النهاية.

وحصلت مي جمعة على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

بطولة العالم

تقام النسخة 27 من بطولة العالم لسيدات كرة اليد في دولتي ألمانيا وهولندا خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2025.

وتشارك مصر للمرة الأولى تاريخيا.

وحتى الآن يعتبر منتخب سيدات مصر هو المنتخب الوحيد الذي يشارك للمرة الأولى في بطولة العالم.

وحسمت الفرق الآتية تأهلها: (ألمانيا - هولندا - أمريكا - فرنسا - الأرجنتين - البرازيل - أوروجواي - تونس - أنجولا - السنغال - مصر)

وبذلك تأهل 11 منتخبا من أصل 32 مشاركين في البطولة.