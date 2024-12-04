في غياب حجازي.. نيوم يستعيد الانتصارات بهدف في الوقت القاتل

استعاد نادي نيوم نغمة الانتصارات في دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو) المؤهل لدوري المحترفين.

وفاز نيوم على البكيرية 2ـ1 ضمن الجولة الـ 12 من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى.

وشهدت المباراة غياب المدافع المصري المخضرم أحمد حجازي عن المباراة بعد تعرضه للإصابة أمام الحزم.

وافتتح أهداف المواجهة البكيرية عن طريق المودلوفي لوفانور هنريجو دي سوسا في الدقيقة 27.

وأدرك التعادل السنغالي مباي دياني هدف التعادل لنادي نيوم عند الدقيقة 64.

وسجل المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور هدف الفوز لفريقه في الوقت القاتل عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار يعود نيوم إلى سكة الانتصارات بعد أن غابت عنه الجولتين الماضيتين بالخسارة أمام الجبلين بهدف دون رد، والتعادل مع الباطن 0ـ0.

ويتصدر نيوم سلم ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة حصدها من 8 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة.

حجازي انضم لنادي نيوم بداية الموسم الجاري قادما من اتحاد جدة الذي توج معه بلقبي الدوري السعودي وكأس السوبر.

ولعب حجازي لعب 12 مباراة مع نادي نيوم خلال الموسم الحالي لكنه لم يسجل أو يصنع.