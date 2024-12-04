تشكيل ريال مدريد - مبابي يقود الهجوم أمام بلباو.. وعودة تشواميني

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 20:16

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أتليتك بلباو.

ويلتقي ريال مدريد مع بلباو على ملعب سان ماميس في مباراة مؤجلة مقدمة من الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عودة أوريلين تشواميني بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، فيما يقود كيليان مبابي الهجوم إلى جانب رودريجو.

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بينما استمر غياب كل من فينيسيوس جونيور وإدواردو كامافينجا ودافيد ألابا.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – راؤول أسينسيو – أنطونيو روديجير – فران جارسيا.

الوسط: فيديريكو فالفيردي – داني سيبايوس – أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.

الهجوم: كيليان مبابي – رودريجو.

لا يتوفر وصف.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر مع خوض مدريد لمباراتين أقل، بينما يحتل خيتافي المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

ريال مدريد مبابي
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