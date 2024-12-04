كلاسيكو السعودية - بيرجوين جاهز لمواجهة النصر

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 20:08

كتب : FilGoal

ستيف بيرجوين - اتحاد جدة

تأكدت جاهزية الهولندي ستيف بيرجوين لاعب اتحاد جدة لخوض المواجهة المرتقبة ضد النصر.

ويلعب اتحاد جدة أمام النصر يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 13 من منافسات دوري روشن السعودي.

وشدد رولان بلان مدرب اتحاد جدة على جاهزية بيرجوين لخوض مواجهة النصر.

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وأوضح بلان أن بيرجوين تعرض لشد عضلي عقب مواجهة الاتفاق بالجولة الماضية لكنها بات في حالة جيدة ويمكنه المشاركة أمام النصر.

ويسعى الاتحاد لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة ترتيب الدوري السعودي، لكنه سيواجه خصما صعبا بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة جمعهم خلال 12 مباراة، فيما يتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

بيرجوين انضم إلى اتحاد جدة بداية الموسم الجاري قادما من أياكس أمستردام.

ولعب بيرجوين 15 مباراة مع اتحاد جدة في جميع السمابقات وسجل 3 أهداف وصنع 5.

النصر الدوري السعودي اتحاد جدة
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