فنربخشة الأقرب.. سبورت: فيرمينو يرغب في العودة إلى أوروبا

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 20:01

كتب : FilGoal

فيرمينو - محمد عبد الشافي

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن رغبة البرازيلي روبرتو فيرمينو في العودة إلى أوروبا مجددًا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن فنربخشة التركي أحد أقرب الأندية التي ترغب في ضم المهاجم البرازيلي تحت قيادة جوزيه مورينيو.

فيرمينو سجل الموسم الماضي 9 أهداف وصنع 6 في 32 مباراة بالدوري السعودي ليحتل فريقه المركز الثالث، أما الموسم الحالي فسجل هدفين في 11 مباراة.

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وبحسب الصحيفة، يبحث فنربخشة عن مهاجم لتعزيز صفوفه، في الوقت الذي يُناسِب فيرمينو خطط مورينيو.

ويفضل مورينيو اللاعبين ذوي الخبرة، حيث يعتبر نجم ليفربول السابق شخصية مثالية لقيادة الهجوم.

ويحتل فنربشخة المركز الثاني في الدوري التركي برصيد 32 نقطة متخلفا عن جالاتا سراي المتصدر بفارق 3 نقاط.

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